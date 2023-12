Silvesterlauf: So sieht Profi Leonard Arnold seine Chancen

Nachmeldungen möglich

Nachmeldungen für den Silvesterlauf Werl-Soest sind am 30. und 31. Dezember vor Ort in der Werler Stadthalle (15 km) sowie in der Schützenhalle Ampen (5 km/nur am 31. Dezember) noch möglich. Der Sparkassen-Silvesterlauf über 15 km startet um 13.30 Uhr in Werl, der Silvesterlauf über 5 Kilometer um 13 Uhr in Soest-Ampen. Ziel ist jeweils der Marktplatz in Soest.