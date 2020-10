Fußball-Bezirksligist TuS Sundern bleibt Tabellenführer SV Schmallenberg/Fredeburg dicht auf den Fersen. Mit dem 2:0 (1:0)-Auswärtssieg im Stadtderby beim SuS Langscheid/Enkhausen hielt die Mannschaft von Coach Fabio Granata mit jetzt 16 Punkten auf der Habenseite den Rückstand bei überschaubaren drei Zählern aufrecht.

Es war eine dominante Vorstellung des von vielen Konkurrenten und Beobachtern der Liga als größten Favoriten auf die Meisterschaft in dieser Saison in der „Bundesliga des Sauerlandes“ ausgemachten TuS Sundern. Der Gast verstand es bereits im ersten Durchgang, die Aktionen der Gastgeber früh zu stören, die Räume für die Langscheider eng zu gestalten und sie zu Fehlern zu zwingen.

Zu wenig couragiert wirkten die Aktionen des SuS: Wenn sich Langscheid hinten herausspielte, landete die Kugel zumeist nach ein, zwei Pässen im Nichts – oder beim Gegner. „Wir haben Einsatz und Willen gezeigt, also genau das, was man in so einem Derby benötigt. Defensiv haben wir nichts zugelassen“, freute sich Sunderns Trainer Fabio Granata.

Sunderns Conrads muss früh raus – und ins Krankenhaus

Schon früh hatte er Nikolaj Diesendorf für Jann Conrads bringen müssen (18.). „Jann hat sich die Rippen geprellt. Wenn es schlecht läuft, dann ist eine gebrochen“, sagte Fabio Granata. Conrads musste die Nacht zu Montag gar im Krankenhaus verbringen. Der für ihn ins Spiel gekommene Youngster Diesendorf traf nur acht Minuten später mit einem sehenswerten Flugkopfball nach schönem Zuspiel von Sebastian Held zum 1:0 (26.).

Im zweiten Durchgang kam der SuS Langscheid/Enkhausen dann etwas besser ins Spiel, war den insgesamt zu präsent und dominant wirkenden Sundernern aber nicht ebenbürtig. Das erkannte auch SuS-Coach „Super Mario“ Droste an: „Wir waren einfach nicht zwingend nach vorne. Das Spiel haben wir verloren, weil der TuS Sundern einfach besser war. Deshalb wird bei uns jetzt aber nicht alles in Frage gestellt.“ Eine durchaus treffende Analyse, schließt liegt der SuS mit Rang sechs und 14 Punkten nach wie vor sehr ordentlich im Rennen.

4-0 – TuS Sundern mit beeindruckender Leistung im Top-Spiel 4-0 – TuS Sundern mit beeindruckender Leistung im Top-Spiel In der Fußball-Bezirksliga 4 gewinnt der TuS Sundern mit Trainer Fabio Granata das Spitzenspiel beim SV Schmallenberg/Fredeburg um Coach Merso Mersovski mit 4:0. Foto: Philipp Bülter

Fabio Granata haderte indes damit, dass es seine Mannschaft versäumt hatte, frühzeitig den Derbysieg sicherzustellen. Der TuS Sundern verpasste auch nach Foulspiel von Jonah Sasse an Sebastian Held per Foulelfmeter durch Chris Haumer das 2:0 – SuS-Schlussmann Andree Seidel parierte (78.).

In der Schlussphase machte der Top-Favorit dann aber doch alles klar: Angreifer Jan Büsse erzielte den 2:0-Endstand (82.). Droste und Kollege Granata waren sich einig: „Das war ein verdienter Sieg.“