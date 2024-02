SG Ruhrtal: Neuer Mut im Abstiegskampf – Freitag in Dortmund

Trainer Frank Moormann strebt mit der SG Ruhrtal im Auswärtsspiel an diesem Freitag beim OSC Dortmund eine Überraschung an.

Arnsberg-Oeventrop In der Handball-Verbandsliga geht der Kampf gegen den Abstieg weiter. Die SG Ruhrtal ist an diesem Freitag in Dortmund gefordert.

Am eigentlich splelfreien Wochenende geht in der Handball-Verbandsliga das Rennen um den eventuell rettenden drittletzten Platz weiter, denn sowohl der Vorletzte Hattingen-Sprockhövel (daheim gegen Voerde) als auch die SG Ruhrtal, die an diesem Freitag (20.15 Uhr) beim OSC Dortmund antritt, schließen die Vorrunde ab. „Ich hoffe sehr, dass wir nach diesen Spielen weiter die Nase vorne haben“, sagte SGR-Trainer Frank Moormann – wohlwissend, dass die Erfolgschancen seiner Mannschaft beim Tabellensechsten deutlich geringer sind als die des Heimrecht genießenden Tabellennachbarn.

Ruhrtal: Wichtige Botschaft

Die wichtigste Botschaft der ersten drei Spiele des Jahres war für die SGR: „Wir sind konkurrenzfähig.“ Diese bislang nur für Heimspiele zutreffende Einschätzung konnte erstmals auch auf fremdem Parkett bestätigt werden, als in Voerde kurz vor Schluss sogar ein Punktgewinn in Reichweite lag. „Das sollte uns Mut machen, auch in Dortmund selbstbewusst aufzutreten. Mich stimmt vor allem positiv, dass wir defensiv deutlich stabiler agieren, obwohl uns ja mit Michael Gräbener und Veit Schmidt zwei Abwehrstützen gefehlt haben. Beide werden auch in Dortmund noch zuschauen müssen“, erklärte Moormann.

„Aus meiner Sicht müsste der OSC in der Spitzengruppe stehen“, sagte Moormann. Der SGR-Coach will die Punkte deshalb keineswegs abschenken: „Wenn uns Dortmund unterschätzen sollte oder einen schlechten Tag hat, müssen wir da sein.“ Ob Matthias Storm einsatzfähig ist, wird sich erst vor Ort entscheiden. Tilman Weber wird Moormann eine Pause gönnen, dafür rückt der wieder fitte Dorian Pavic aus der Reserve nach.

