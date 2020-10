SG Ruhrtal muss nach Ausfällen ganz eng zusammenrücken

Oeventrop. Die Freude der Landesliga-Handballer der SG Ruhrtal vor dem ersten Heimspiel am Samstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr in der Ruhrtalhalle in Oeventrop gegen den TV Wickede ist durch die schwere Verletzung von Torhüter Henrik Basler getrübt worden.

Der Stammkeeper zog sich bei der 29:30-Auftaktniederlage in Kamen unter anderem einen Kreuzbandriss zu. „Ich würde drei Niederlagen akzeptieren, wenn Henrik spielen könnte“, beschreibt Ruhrtal-Trainer Frank Moormann, wie unverzichtbar seine Nummer eins eigentlich ist. Weil auch der ebenfalls verletzte Zweitkeeper Timo Gierse frühestens im Januar 2021 wieder einsteigen kann, plant die Spielgemeinschaft nun mit Stefan Biggermann sowie Routinier Konrad Wahlers, der aus der Reserve hochgezogen worden ist, auf der Torhüterposition. „Wir müssen jetzt ganz eng zusammenrücken und unseren Schlussleuten damit helfen, dass wir in der Abwehrarbeit noch einen Gang zulegen“, verlangt Moormann höchsten Einsatz vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger TV Wickede,. Die Gäste unterlagen zum Auftakt mit 20:27 bei der HSG Schwerte-Westhofen (20:27).

Tillmann Weber in Corona-Quarantäne

Bei der SG Ruhrtal ist aber nicht nur die Torhüter-, sondern auch die Feldspielersituation angespannt. Tobias Tillmann muss weiter verletzungsbedingt pausieren und Schüler Tillmann Weber befindet sich in Corona-Quarantäne. Ob Rechtsaußen Steffen Röttger rechtzeitig fit wird, erscheint fraglich. Außerdem plagen Kreisläufer Veit Schmidt Hüftbeschwerden.

Zum ersten Heimspiel gegen Wickede sind nur 42 Zuschauer in der Ruhrtalhalle in Oeventrop zugelassen. Die Karten wurden im Losverfahren vergeben.