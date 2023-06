Trainer Frank Moormann (mittig) schwört die Spieler der SG Ruhrtal im Hinspiel gegen die HSG Herdecke/Ende ein. An diesem Samstag kann die SGR endgültig in die Verbandsliga aufsteigen.

Handball SG Ruhrtal geht mit Selbstbewusstsein in die Abwehrschlacht

Arnsberg-Oeventrop. Die Handballer der SG Ruhrtal können am Samstagabend, 3. Juni, in die Verbandsliga aufsteigen. So ist der Stand vor dem Rückspiel der Relegation:

Wird aus der Meisterfeier der SG Ruhrtal eine Aufstiegsfeier? Diese Frage werden die Handballer der SGR an diesem Samstag, 3. Juni, ab 17 Uhr als Gast der HSG Herdecke/Ende in der Bleichstein-Halle beantworten. Die Voraussetzungen sind nach dem 31:26-Erfolg der SGR aus dem Hinspiel klar: Bei eigenem Sieg, einem Remis oder einer Niederlage mit nicht mehr als vier Toren Unterschied werden die Schützlinge von Trainer Frank Moormann die eine Woche später steigende Mannschaftsfahrt ins Ungewiss als Verbandsligist bestreiten.

Gewinnt die HSG mit sechs Toren oder mehr, wird sie erstmals um Verbandsliga-Punkte spielen dürfen. Bei erneuter Differenz von fünf Treffern steigt die Mannschaft auf, die mehr Auswärtstore erzielt hat.

Das ist die Taktik der SG Ruhrtal

Auf diese Möglichkeit wird die Taktik der SG Ruhrtal indes auf keinen Fall ausgerichtet sein. Ganz im Gegenteil setzt Moormann darauf, dass seine Mannschaft eine formidable Abwehrschlacht liefert und alles daran setzt, um die übliche Strategie, nämlich nicht mehr als 25 Gegentore zu kassieren, auch beim offensivstarken Meister der Staffel 6 umzusetzen. Als Blaupause könnte übrigens das bislang einzige Duell in dieser Halle dienen, denn in der Bezirksliga-.Meistersaison unterlag die SGR in Herdecke mit 21:26.

„Wir werden auf keinen Fall auf Zeit spielen und ständig auf die Uhr schauen, denn ein Polster von fünf Treffern ist bei einem so schnell spielenden und konterstarken Gegner rasch dahin. Für uns steht es mit Anpfiff 0:0, lautet die Zielsetzung, auf keinen Fall früh in Rückstand zu geraten, sondern so lange wie möglich Paroli zu bieten“, sagt Frank Moormann und ergänzt: „Wir wollen Zweifel beim Gegner säen und ihn zwingen, das Risiko zu erhöhen. Meine Mannschaft ist mittlerweile selbstbewusst genug, um auch ein solches Sekt-oder-Sekters-Match offensiv anzugehen. Grundsätzlich gibt es keinen Grund, unsere Taktik der Vorwoche zu ändern, denn da hat ja eine Menge funktioniert.“ Natürlich dürfte sich die Spielweise der HSG mit dem für sie gewohnten Harzball verändern, ist häufiger mit wuchtigen Distanzwürfen und noch schnellerem Kombinationsspiel zu rechnen.

Doch die SGR hat schon gegen die Youngster von Eintracht Hagen III bewiesen, dass sie in der Lage ist, den Schwierigkeitsgrad der Rückraumwürfe durch aggressive und bewegliche Verteidigung zu erhöhen. Personell gibt es hüben wie drüben keine Veränderungen, aber Moormann wird seinem zuletzt weitgehend geschonten Abwehrchef Michael Grabener deutlich mehr Einsatzzeit geben, damit Kreisläufer Veit Schmidt genügend Kraft und Konzentration hat, um seine ungewohnt schwache Ausbeute (nur ein Tor bei fünf Würfen) zu steigern. Zudem hofft er, dass bei Spielmacher Alex Blanke in puncto Torabschluss der Knoten platzt und sich seine teilweise genialen Pässe nicht durch zu häufige Fehlanspiele aufheben.

Das sagt der Coach der HSG Herdecke/Ende

Die im Hinspiel überragenden heimischen Halbschützen Lukas Struwe und Aaron Humpert müssen mit erhöhter Gegenwehr der HSG-Deckung rechnen, weshalb enorm wichtig sein dürfte, dass die Außen Yannick Mähl und Justus Klauke erneut hochprozentig treffen, aber eben auch der Weg zum Kreis bei der SG Ruhrtal gefunden wird.

SG Ruhrtal- Sieg gegen Herdecke/Ende - unsere besten Bilder SG Ruhrtal- Sieg gegen Herdecke/Ende - unsere besten Bilder In der Aufstiegsrelegation zur Handball-Verbandsliga empfing die SG Ruhrtal die HSG Herdecke/Ende und gewann das Hinspiel. Foto: Fabian Ampezzan

Herdeckes Coach Daniel Buff bleibt im Vorgespräch bei seiner Einschätzung, dass seine Mannschaft in Oeventrop ihr schwächstes Saisonspiel geboten hat. Ihn ärgerte vor allem, dass nicht sein Team, sondern die SGR eine Vielzahl von Treffern über oft von Comeback-Torwart Henrik Basler eingeleitete Steilangriffe oder die Schnelle Mitte („Damit haben wir gar nicht gerechnet“) erzielen konnte. „Fünf Tore Rückstand sind ein Brett, es wird enorm schwer, das umzubiegen“, sieht Buff sein Team unter extremem Erfolgsdruck. Insgeheim hofft er allerdings, dass die Ruhrtaler mit dem geharzten Ball mehr Fehlpässe und ungenaue Würfe produzieren als vor Wochenfrist.

