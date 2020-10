SG Bruchhausen/Niedereimer nach 19:1-Sieg Spitzenreiter

Sauerland. In den Fußball-A-Ligen der Frauen im Kreis Arnsberg und HSK sind Tore am Fließband gefallen.

In der Fußball-A-Kreisliga HSK der Frauen hat der FC Remblinghausen mit dem 2:0-Sieg beim SuS Reiste und jetzt zwölf Zählern die Tabellenführung verteidigt. Der TuS Halberbracht eroberte Rang zwei vor der SG Nuhnetal-Züschen (beide neun Punkte). In der A-Liga Arnsberg musste der TuS Sundern nach der 0:2-Auswärtsniederlage im Top-Spiel beim TuS Voßwinkel die Tabellenführung an die SG Bruchhausen/Niedereimer abtreten.

A-Kreisliga HSK

SuS Reiste - FC Remblinghausen 0:2 (0:1). Der SuS Reiste kommt einfach nicht in Fahrt. Spitzenreiter FC Remblinghausen hat bereits einen Vorsprung von neun Punkten. Reiste hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen. „Auch wenn es noch sehr früh in der Saison ist, kann man sagen, dass wir in dieser Saison nicht zu den Spitzenteams zählen werden. Wir müssen uns jetzt Spiel für Spiel neue Ziele suchen“, sagt SuS-Trainer Berthold Thiele. Pauline Dicke (42.) und Raissa Stephanie Assen A Bilong (53.) waren für Remblinghausen erfolgreich.

TuS Halberbracht - TuS Medebach 3:0 (1:0). Der TuS Medebach kassierte die vierte Niederlage im vierten Spiel. Für Halberbracht trafen Lorena Winkel (10.), Katharina Horst (50.) und Annika Japes (81.).

TSV Saalhausen - SG Nuhnetal-Züschen 0:1 (0:0). Sophie Walther erzielt das Tor des Tages.

FC Ostwig-Nuttlar - FC Fleckenberg/Grafschaft 0:3 (0:2). Pauline Wilmes (12.) und Lucia Schürmann (39.) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung des FC Fleckenberg/Grafschaft. Charlotte Schütte traf in der 85. Minute zum 3:0-Endstand.

BV Alme - FC Fleckenberg/Grafschaft II 6:2 (2:0). Für den BV Alme waren Jaqueline Fortuna (27./32./85.), Jil Aßhauer (59./87.) und Julia Greve (67.) erfolgreich. Fleckenberg konnte zwischenzeitlich durch Kristin Bracht (75.) und Maja Koch (84.) auf 2:4 verkürzen.

A-Kreisliga Arnsberg

SG Bruchhausen/Niedereimer - BW Gierskämpen 19:1 (12:1). Die SG veranstaltete nach dem 15:0 gegen den SuS Eisborn erneut ein Scheibenschießen. Hanna Wiegelmann erzielte elf Tore. Außerdem trafen Larissa Vollmer (4), Christina Schacht (2), Alina Justine Post und Celine Weber. Für Gierskämpen erzielte Darlyn Blaschke den Ehrentreffer.

TuS Voßwinkel - TuS Sundern 2:0 (1:0). Der Tabellenzweite TuS Voßwinkel hielt den Bezirksliga-Absteiger auf Distanz. Die Tore erzielten Nina Dünschede (25.) und Ricarda Weische (85.).

SG Müschede/Herdringen - SG Stockum/Amecke/Allendorf/Endorf 0:5 (0:3). Für die Gäste waren Hanna Mimberg (12./34.), Lena Veit (27.), Elisa Tobes (80.) und Carolin Annette Henze (82.) erfolgreich.

SV Bachum/Bergheim - SV Affeln 2:2 (1:1). Affeln gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich. Die Torfolge: 0:1 (3.) Celina Völkner, 1:1 (33.) Bente Merle Gaumert, 2:1 (62.) Bente Merle Gaumert, 2:2 (90.+3) Anna-Lena Martin Affeln.

SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld - SSV Küntrop 1:1 (1:1). Stella-Marie Kramer traf zum 1:0 (5.). Nur 120 Sekunden später erzielte Laura Fuderholz den Ausgleich.

SuS Eisborn - TuS Rumbeck 7:0 (4:0). Eisborn landete nach Toren von Lea Nähring (3), Joelina Schulz (2), Lisa Winiarski und Sarah Freitag den ersten Saisonsieg.