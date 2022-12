SG Bödefeld/Henne-Rartal stellt entscheidende Weichen

Nicht nur Trainer, sondern immer wieder auch mal Torwart: Max Szafranski (in Rot) verlängerte bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal um ein Jahr.

Schmallenberg-Bödefeld. Die SG Bödefeld/Henne-Rartal steht im Mittelfeld der Bezirksliga 4 – und stellte jetzt auf entscheidenden Positionen Weichen für die Zukunft.

Mit 20 Punkten rangiert die SG Bödefeld/Henne-Rartal in der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, auf dem neunten Platz. Sechs Siege stehen in einer Reihe mit zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Vor dem Nachholspiel am Sonntag gegen den SV Hüsten 09 stellte die SG entscheidende Weichen für die kommende Saison.

Szafranski geht ins dritte Jahr

Das Trainerduo Max Szafranski und Dominik Wagner trainiert auch in der kommenden Saison die erste Mannschaft. Szafranski geht damit im Sommer in sein drittes, Wagner in sein zweites Jahr bei der SG. „Wir freuen uns, dass Max und Dominik ihre Zusagen für eine weitere Saison als Trainer der SG gegeben haben“, sagten die Sportlichen Leiter Timo Klauke und Henry Gierse.

„Sowohl der Vorstand als auch die Mannschaft sind mit Max’ und Dominiks Arbeit absolut zufrieden. Wir glauben, dass wir mit den beiden die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben können, um uns langfristig in der Bezirksliga zu etablieren“, ergänzten sie.

Auch Trainer Max Szafranski, der immer wieder auch mal im Tor spielt oder sogar als Torjäger, freute sich auf eine weitere Saison in Bödefeld.

„In Bödefeld habe ich eine super Truppe in einem richtig guten Umfeld. Mit der Unterstützung von Dominik Wagner als Co-Trainer macht die Arbeit mit der Mannschaft richtig Spaß. Zudem bleibt nach der – vor allem von der Punkteausbeute her – verbesserungswürdigen Hinrunde noch Arbeit in der Entwicklung des Teams, die über den Sommer hinaus geht“, sagte er.

