SG Bödefeld/Henne-Rartal feiert auch in Höhe verdientes 6:1

Schmallenberg-Bödefeld. Wichtige Punkte für die SG Bödefeld/Henne-Rartal, ein Dämpfer für die SG Winterberg/Züschen. Das Duell in der Bezirksliga endete deutlich.

„Der Sieg ist hochverdient – und den genießen wir jetzt.“ Das sagte Max Szafranski, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Bödefeld/Henne-Rartal nach dem deutlichen 6:1 (2:1)-Erfolg im vorgezogenen Spiel am Donnerstagabend gegen die SG Winterberg/Züschen. Mit dem dritten Dreier der Saison und in Serie sammelte die Szafranski-Elf wertvolle Punkte und distanzierte sich vorerst etwas von der Abstiegszone der „Bundesliga des Sauerlandes“.

„Es war eine sehr starke Leistung von uns, in allen Bereichen, die im Fußball bedeutend sind“, sagte Szafranski nach dem Spiel gegen die Mannschaft von Trainer Andreas Schneider, die zuletzt immerhin vier Spiele in Folge ungeschlagen blieb, stolz.

In der ersten Halbzeit zeigte sich am ehesten eine ausgeglichene Partie, in der die Gastgeber durch Nico Schörmann und Leon Hermes mit 2:0 in Führung gingen (15./30.). „In der ersten Halbzeit war Winterberg auch gefährlich“, sagte Szafranski. Hannes Goldkuhle verkürzte für die Gäste auf 1:2 (33.).

Schneider unzufrieden

Selbst nach dem 3:1, das Leon Hermes in der 55. Minute für die SG Bödefeld/Henne-Rartal erzielte, hatte die Schneider-Elf noch eine große Chance. Erst nach dem Treffer von Thorsten Trox zum 4:1 (66.) war das Duell entschieden.

„Da war das Spiel dann durch“, erklärte auch Szafranski, der lobend ergänzte: „Einige Tore waren sehr schön rausgespielt.“ Leon Hermes und Henry Gierse stellten mit ihren Treffern den Endstand her (72./88.). Auch Andreas Schneider resümierte: „Der Sieg für Bödefeld war völlig verdient und bei dem, was wir heute gezeigt haben, auch in der Höhe absolut verdient.“

