SC Neheim: „Wir gehen auf der letzten Rille“

Arnsberg-Neheim. Der SC Neheim will an diesem Sonntag beim FC Lennestadt siegen und Platz drei verteidigen. Allerdings gibt es ein Problem.

Ein Donnerwetter war es nicht, das Alex Bruchhage über seiner Mannschaft niederprasseln ließ. „Aber natürlich haben wir das Spiel aufgearbeitet“, sagte der Trainer des Fußball-Westfalenligisten SC Neheim zurückblickend auf die 0:5-Pleite, die seine Elf gegen den BSV Schüren kassierte. Am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Lennestadt soll sich eine derartige Vorstellung schließlich nicht wiederholen. Obwohl Bruchhage seine Hand auch etwas schützend über die Binnerfeld Boys hielt.

Bruchhage nimmt in Schutz

„Gegen Schüren ist wirklich viel zusammengekommen“, sagte der Trainer. „Außerdem haben die sieben Mal aufs Tor geschossen und davon fünf Mal ins Tor getroffen“, ergänzte er. Heißt: Vieles lief unter der Regie von Co-Trainer Sebastian Rötz, weil Bruchhage privat verhindert war, nicht wie erhofft, es war aber nicht alles schlecht. „Sepp hat das sehr gut gemacht“, sagte Bruchhage: „Es war ein gebrauchter Tag – und der ist abgehakt.“

In Lennestadt erwartet er von der nun zweitbesten Abwehr der Liga die gewohnte Stabilität und ein zielstrebigeres Angriffsspiel. „Aber wir gehen personell auf der letzten Rille“, sagte der Coach, der erneut auf unter anderem Kickartz, Apolinarski, Hülsmann, Rienermann und Korkut verzichten muss. Darüber hinaus sind einige Spieler angeschlagen, ihre Einsätze fraglich.

An der Zielsetzung ändert das nichts. „Wir wollen gewinnen, um Platz drei in der Tabelle zu verteidigen“, sagte Bruchhage. Lennestadt ist aber auch in der Pflicht zu punkten, da der Tabellenzehnte nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und ein anspruchsvolles Restprogramm hat.

