Westfalenliga: SC Neheim von der Grippewelle erwischt

Arnsberg-Neheim. Der Spielplan der Fußball-Westfalenliga meint es nicht leicht mit dem SC Neheim. Am Wochenende wartet der nächste starke Gegner.

Der Spielplan der Fußball-Westfalenliga 2 ist für den SC Neheim durchaus als ambitioniert zu betrachten. In den bisherigen acht Saisonspielen haben die Neheimer es bereits mit einigen Schwergewichten der Liga zu tun bekommen, an diesem Sonntag wartet die nächste große Herausforderung auf das Team von Trainer Alex Bruchhage. Denn mit dem FC Brünninghausen trifft der SC auf den derzeitigen Tabellenzweiten.

„Das wird ein Brett“, sagt Alex Bruchhage vor dem Spiel gegen die bisher so starken Dortmunder. Mit Lukas Teltschow, Florian Gondrum oder Lukas Ziegelmair sind nur einige der exzellenten Individualisten zu erwähnen, die Brünninghausens Trainer Rafik Halim zur Verfügung stehen. Viel mehr als die Qualitäten der einzelnen Spieler zeigt sich Alex Bruchhage aber über das Konzept des kommenden Gegners beeindruckt.

„Sie bauen sich da gerade etwas auf, von dem man in den nächsten Jahren einiges erwarten kann“, so der SC-Trainer. So nimmt sich beispielsweise ein erfahrener Oberliga-Spieler wie Gondrum zurück, um jungen Leuten Spielpraxis zu geben. „Das ist einfach eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“, sagt Bruchhage.

Grippewelle erwischt den SC

Eine Mischung, die er selbst eigentlich auch im Kader hat. Nur werden ihm am Wochenende bei weitem nicht alle Spieler zur Verfügung stehen, eine Grippewelle hat die Mannschaft erwischt. Gleich fünf Spieler liegen derzeit flach, eine Ausrede soll das für die Partie aber nicht sein. „Wir wollen gewinnen und egal in welcher Verfassung auch Paroli bieten“, so Bruchhage. Wer tatsächlich zur Verfügung steht, werde sich am Sonntag zeigen.

