SC Neheim meldet Zweite wieder an – Faton Veseli Trainer

Arnsberg-Neheim. Der SC Neheim meldet zur neuen Saison wieder eine zweite Mannschaft an. Auch das Trainerteam der Fußballer steht bereits fest.

Ende Juni dieses Jahres hatte Fußball-Westfalenligist SC Neheim verkündet, dass er seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmeldet. „Als Hauptgrund für das schlechte Abschneiden und den Abstieg aus der Kreisliga B ergab die Analyse den immer wieder auftretenden Personalmangel. Eine konstante Leistung war unter diesen Umständen kaum möglich“, hieß es damals von Seiten des Vereins. Nun ist klar: Die „neue Zweite“ des SC Neheim tritt zur Saison 2024/2025 wieder an – und ihr Trainer steht ebenfalls schon fest.

Wie die Neheimer via Soziale Medien bekanntgaben, wird Faton Veseli die neue zweite Mannschaft als Cheftrainer betreuen. Der im Hochsauerlandkreis bekannte Fußballer spielte selbst unter anderem in der Landesliga für den TuS Sundern und arbeitete in den vergangenen Jahren in der Kreisliga A Arnsberg erfolgreich für den SuS Westenfeld und zuletzt bei der SG Herdringen/Müschede. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass er die richtige Person ist, um unsere zweite Mannschaft zu leiten“, schrieb der Verein.

Unterstützt wird Faton Veseli von seinem Cousin Amir, der als spielender Co-Trainer fungieren soll. Neben sportlichem Erfolg soll die neue Zweite auch den Zusammenhalt innerhalb des Klubs stärken. „Ich fühle mich geehrt und bin zugleich voller Vorfreude, die Position des Trainers der zweiten Mannschaft beim SC Neheim zu übernehmen. Es ist eine aufregende Herausforderung“, sagte Faton Veseli.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg