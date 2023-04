SC Neheim: Gejagter vor dem Pokal-Halbfinale selbstbewusst

Arnsberg-Neheim. Im Spiel beim A-Ligisten SG Holzen/Eisborn ist Fußball-Westfalenligist SC Neheim im Kreispokal Arnsberg der klare Favorit. Das sagt der Coach:

Diese Rolle kennt Alex Bruchhage seit Jahren – und natürlich weiß der Trainer des Fußball-Westfalenligisten SC Neheim vor dem Halbfinale im Kreispokal Arnsberg, dass seine Mannschaft das von allen gejagte Team ist. „Wir sind der Favorit, nehmen diese Rolle an – und wollen weiterkommen ins ,Finale dahoam’“, sagt Bruchhage vor der Aufgabe bei der SG Holzen/Eisborn.

In das Halbfinale, das an diesem Donnerstagabend, 6. April, um 19 Uhr in Holzen ausgetragen wird, gehen die Neheimer voller Selbstbewusstsein, schließlich steht das Team als Tabellendritter der Westfalenliga 2 glänzend da. „Für die SG ist das Spiel sicher das Highlight des Jahres – die Jungs werden alles reinschmeißen“, sagt Bruchhage.

Zwar wolle er „weiter durchwechseln“, doch mit Jan Apolinarski (Rippenprellung), Rafael Kickartz, Bartek Dybiec, Janik Hülsmann, Johannes Thiemann, Ramazan Korkut, Justin Scierski und Okan Cryns-Güvercin fallen dem SC Neheim acht Spieler für das Halbfinale aus.

