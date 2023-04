SC Neheim: Defensivspieler aus der Oberliga nächster Zugang

Arnsberg-Neheim. Fußball-Westfalenligist SC Neheim arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Vom Oberligisten Westfalia Rhynern kommt Finn Schubert.

Fußball-Westfalenligist SC Neheim befindet sich nicht nur im Kampf um Platz drei der Tabelle und will am Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Wacker Obercastrop weitere drei Punkte holen. Der Klub aus dem Binnerfeld arbeitet auch intensiv am Kader für die neue Saison. Nach Joan Nieswand und Noah Tolle steht der dritte Zugang fest.

Vom Oberligisten SV Westfalia Rhynern wechselt Finn Schubert im Sommer zum SCN. „Er ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, der zweikampfstark und kopfballstark ist“, sagte Neheims Trainer Alex Bruchhage über den 21-Jährigen, der aus der Jugend des SV Westfalia Rhynern stammt und sich in der aktuellen Serie mehr und mehr Meriten in der Oberliga verdient.

„Finn hat gute Referenzen aus Rhynern erhalten und möchte bei uns den nächsten Schritt machen“, erklärte Bruchhage. Er bereitet seinen Kader mit dem Transfer auch auf bevorstehende Abgänge vor. „Es wird Veränderungen geben, aber sie werden überschaubar sein“, verriet der Trainer, ohne ins Detail zu gehen.

Dybiec jetzt spielberechtigt

In Obercastrop am Sonntag darf nach seinem Wechsel im Winter aus der Bundesliga-A-Jugend des SC Preußen Münster zum SC Neheim zum ersten Mal Bartek Dybiec im Trikot des SC auflaufen, nachdem seine Sperre abgelaufen ist.

