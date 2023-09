Sauerland Klassik: Zeitreise durch Panorama – alle Stopps

Sauerland. Die 5. Ausgabe der Oldtimer-Rallye Sauerland Klassik führt in weiten Strecken durch den Hochsauerlandkreis. Wo sich der Besuch besonders lohnt.

Es ist eine Zeitreise durch das wunderschöne Panorama des Sauerlandes: Die Oldtimer-Rallye Sauerland Klassik startet an diesem Donnerstag, 28. September, mit ihrer fünften Ausgabe. An der „Rallye im Land der 1000 Berge“ nehmen bis zum Samstag etwa 112 Teams teil.

Die Oldtimer fahren am Freitag und am Samstag auch durch weite Teile des Hochsauerlandkreises – und bieten Liebhabern sowie Neugierigen an zahlreichen Stellen die Möglichkeit, die Schmuckkästchen auf vier Rädern näher zu bestaunen.

Hochsauerlandkreis: Was die Fahrer erwartet

Sundern, Meschede, Eslohe, Bestwig, Olsberg, Medebach, Hallenberg, Winterberg, Schmallenberg – durch viele Orte fahren die vielen Oldtimer hindurch, während sie andernorts im HSK auch (kurze) Zwischenstopps einlegen. Initiator Peter Göbel nennt im Programmheft zum Event einen zentralen Wunsch. „Wenn 750 Kilometer dazu dienen, schöne Orte, Stationen und begeisterte Freunde im Sauerland kennenzulernen“, sei ein wichtiges Vorhaben der Rallye erreicht, betont der Organisator.

Begeisterte Autofreunde nicht nur aus Deutschland, sondern ebenso aus der Schweiz, Österreich und Luxemburg werden an der fünften Ausgabe der Rundfahrt teilnehmen. Insgesamt sind 27 unterschiedliche Automarken im Fahrerfeld vertreten, die auch von prominenten Fahrern gesteuert werden, wie etwa Kabarettist Urban Priol oder Schauspieler Richy Müller („Tatort“). Die Touren führen durch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Auf der Fahrt an diesem Freitag steuern die Oldtimer-Freunde zahlreiche heimische Orte an. Einen Höhepunkt soll erneut der Flugplatz in Meschede-Schüren bieten: Hier werden nicht nur die beliebten Parallel-Prüfungen durchgeführt, sondern ebenso die neue Wertungsprüfung „Bunte Pylone“. Hierbei müssen verschiedenfarbige Tore in vorgegebener Zeit und Reihenfolge durchfahren werden.

Bereits zum vierten Mal ist dann zur Mittagszeit das renommierte Romantik- und Wellness-Hotel Deimann in Schmallenberg-Winkhausen Gastgeber für die Fahrer und Organisatoren. „Zuschauer haben hier die einmalige Gelegenheit, die parkenden Fahrzeuge in aller Ruhe zu begutachten und vielleicht sogar ein Autogramm von Schauspieler, Musiker oder Kabarettist zu ergattern“, so die Veranstalter der Rallye, bei der die Kosten für eine Teilnahme bei etwa 1200 Euro liegen sollen. Am dritten Fahrtag, dem Samstag, machen die Piloten noch mal im HSK Station: Nach dem erneuten Start in Attendorn geht es von Schmallenberg-Jagdhaus in den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Alle Stationen der Sauerland Klassik im Hochsauerlandkreis

Auch bei der fünften Ausgabe der Sauerland Klassik wird es in den kommenden Tagen ausreichend Gelegenheit für Interessierte geben, die fahrenden Schmuckkästchen an zahlreichen Orten im HSK zu bestaunen. Der Zeitplan stellt die „Circa-Ankunftszeit des ersten Autos“ da, erklärt der Veranstalter: „Das letzte Fahrzeug wird rund eine Stunde später erwartet.“ Nachfolgend ein Überblick über alle Stationen im HSK:

Freitag, 29. September:

Meinkenbracht (9.15 Uhr), Skiparkplatz Ostenberg (9.20), Grevenstein (9.24), Wenholthausen (9.28), Schüren (9.36), Flugplatz Meschede-Schüren (9.40), Enkhausen (9.54), Remblinghausen (10.01), Westernbödefeld (10.10), Ramsbeck (10.16), Andreasberg (10.20), Fort Fun, Saloon (10.25), Heinrichsdorf (10.36), Elpe (10.38), Brunskappel (10.42), Wiemeringhausen (10.44), Assinghausen (10.47), Bruchhausen (10.50), Düdinghausen (11.19), Oberschledorn (11.22), Medebach, Kirche (11.30), Hallenberg, Petrusbrunnen (12.20), Züschen (12.30), Winterberg (12.38), Neuastenberg (12.45), Langewiese (12.47), Oberkirchen (12.57), Grafschaft (13.00), Winkhausen, Hotel Deimann (13.05 bis 14.10), Grafschaft (14.16), Oberkirchen (14.21), Westfeld (14.25), Winterberg, Bobbahn (14.35), Winterberg, Marktplatz (14.45), Kahler Asten, Astenturm (14.55), Altastenberg (14.58), Rehsiepen (15.05), Obersorpe (15.07), Niedersorpe (15.13), Holthausen (15.17), Bad Fredeburg, Sauerland Tourismus (15.25), Ebbinghof (15.30), Felbecke (15.35), Werntrop (15.39), Bracht (15.41).

Samstag, 30. September:

Fleckenberg (9.36 Uhr), Jagdhaus (9.41), Jagdhaus, Wisent Wildnis (9.45).

