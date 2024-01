Sauerland: Handballerinnen stehen teils völlig neben sich

Arnsber/Iserlohn Die Handballerinnen der SG Ruhrtal in der Landesliga 4 und die des TV Arnsberg in der Bezirksliga Mitte kassierten bittere Pleiten.

Die heimischen Handballerinnen mussten Niederlagen hinnehmen. Landesligist SG Ruhrtal und Bezirksliga-Herbstmeister TV Arnsberg kassierten bittere Pleiten gegen Kellerkinder.

Landesliga 4: SG Ruhrtal - ETSV Witten II 23:28 (8:14). Die SGR stand völlig neben sich und kassierte gegen den in der Hinrunde noch glatt besiegten Vorletzten eine Schlappe, die im Kampf den Klassenverbleib ein Schlag war. Entscheidend war die katastrophale Startphase, in der offensiv so gut wie nichts gelang, was Witten zum eigenen 12:4 (18.) nutzte. Trainer Christian Hohmann wechselte daraufhin die 16-jährige Torfrau Kim Lilienthal ein, die mit guten Paraden dafür sorgte, dass der Rückstand bis zur Pause ein wenig schmolz. Weil aber keine Feldspielerin mehr als drei Treffer zustande brachte, war an eine Wende nicht zu denken.

SGR: Humpert (17. Lilienthal); S. Wolf (4/3), Hennemann (3), Schmidt (3), Thiemann (2), H. Wolf (2), Gierse (2), A. Löser (2), J. Löser (2), Batd (2), Feldmann (1).

VfL Aplerbeckermark - TV Arnsberg 25:24 (18:13). Die zweimonatige Pause ist den TVD-Frauen offenbar nicht gut bekommen. Den 1:4-Fehlstart machten sie zwar dank vier Treffern von Nele Stratenschulte in Serie wett und gingen selbst 11:10 in Führung, doch in der Endphase der ersten Hälfte lief nichts mehr. Der erst zwei Mal siegreiche VfL verwaltete seine klare Pausenführung bis zum 24:19 souverän. Erst jetzt agierte die Abwehr des Spitzenreiters ganz nach Wunsch von Trainerin Anke Dannhauer. Eileen Kleinehr und Merle Rosenberger verkürzten auf 24:25, doch zum Ausgleich reichte es nicht.

TVA: Badt, Utsch; Stratenschulte (6/1), Weiß (4/1), Droste (3), Drees (3/2), Kleinehr (2), Förster (2), Rosenberger (2), Giacosa (2). M. Bause.

