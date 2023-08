Sauerland-Bike-Marathon: Tolle Kulisse, sportliche Finesse

Schmallenberg-Grafschaft. SKS-Sauerland-Bike-Marathon bietet am 19. August in Schmallenberg-Grafschaft eine malerische Kulisse für Mountainbiker – und sportliche Finessen.

Er stellt eine der größten Sportveranstaltungen im Schmallenberger Sauerland dar – und geht jetzt in seine 21. Auflage: Die zwei Grafschafter Sportvereine DJK RS Grafschaft und SC Wilzenberg veranstalten erneut als Ausrichtergemeinschaft den SKS-Sauerland-Bike-Marathon. Für die Großveranstaltung für alle Mountainbike-Liebhaber am Samstag, 19. August, in Grafschaft werden diesmal etwa 400 Biker erwartet.

Laut Aussage der Veranstalter ist in diesem Fahrerfeld auch mit einigen deutschen Spitzenfahrern und Spitzenfahrern des benachbarten Auslands zu rechnen. Bisher haben Teilnehmer aus insgesamt vier Nationen gemeldet. Die Langstrecke über 109 Kilometer mit etwa 2880 Höhenmetern zählt zu den zehn schwersten Marathons in Deutschland.

SKS-MTB-Marathon in Schmallenberg-Grafschaft SKS-MTB-Marathon in Schmallenberg-Grafschaft Die DJK RS Grafschaft und der SC Wilzenberg richteten jetzt bereits zum 19. Mal den SKS-Sauerland-Bike-Marathon aus. Es gab wieder spannende Rennen. Foto: Giannakis

Neben der Langstrecke wird noch eine Mittelstrecke von 59 km mit etwa 1545 Höhenmetern und eine Kurzstrecke von 33 km mit etwa 880 Höhenmetern angeboten. „Mit den zwei kürzeren Strecken wollen wir auch den normal trainierten Sportler die Möglichkeit geben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und Marathon-Luft zu schnuppern“, erklärt Berthold Vogt, erfahrener Sprecher und einer der Hauptorganisatoren der Ausrichtergemeinschaft.

Um die Kinder und Jugendlichen frühzeitig an dem Flair des Bike-Marathons heranzuführen, bietet die Ausrichtergemeinschaft auch in diesem Jahr wieder ein Schnupperrennen für Schüler an. „Die Einführungsrunde des Marathons, etwa acht Kilometer lang mit 180 Höhenmetern, wollen wir dazu nutzen, um auch Schülerinnen und Schülern der Klassen U11 bis U15, also der Jahrgänge 2009 bis 2013, die Möglichkeit zu bieten, Marathon-Luft zu schnuppern und mit mehreren hundert Bikern ein Rennen zu fahren“, sagt Vogt. „Wir hoffen, dass wir viele Jugendliche im vorgenannten Alter, die Spaß am Mountainbikesport haben, dazu bewegen können, an unserem Marathon teilzunehmen“, betont Matthias Quast, Vorsitzender des SC Wilzenberg.

Schmallenberg: Mit einem Massenstart geht’s los

Der Start des Bike-Marathons erfolgt mittels Massenstart in der Straße Am Wilzenberg. Der Start für die Lang- und Mittelstrecke ist um 9.15 Uhr geplant, der Start für die Kurzstrecke erfolgt an selber Stelle um 10.15 Uhr. „Es ist immer ein eindrucksvolles Bild, wenn mehrere hundert Sportler gleichzeitig auf die Strecke gehen. Dies sollte sich kein Zuschauer entgehen lassen“, sagt Berthold Vogt. „Wir haben die Streckenführung in der Anfangsphase so gelegt, dass das gesamte Feld nach circa 15 Minuten nochmals durch unseren Ort Grafschaft und am Ziel im Bereich der Schützenhalle vorbeifährt“, ergänzt Frank Schauerte vom Veranstalterteam: „Auch dies ist für die Zuschauer mehr als interessant, die Sportler hier nochmals zu unterstützen“.

Der erste Zieleinlauf wird etwa gegen 11.15 Uhr erwartet. Ab diesem Zeitpunkt werden bis 16.30 Uhr ständig Zieleinläufe vor Ort stattfinden, sodass für die Besucher während des gesamten Tages viel geboten wird.

http://Sagan,_Roglic_und_Co.-_Sauerländer_versichern_begehrte_Stars{esc#230131444}[news]Wer sich als aktiver Biker noch der Herausforderung des SKS-Sauerland-Bike-Marathons stellen möchte, hat noch die Möglichkeit, sich am Freitagabend, 18. August, von 17.30 bis 19.30 Uhr und am Renntag, Samstag, 19. August, von 7 Uhr an in der Schützenhalle Grafschaft nachzumelden. Auch zum Schülerrennen besteht zu diesen Zeiten jeweils die Chance für eine Nachmeldung direkt vor Ort.

