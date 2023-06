Sauerländer Fußball-Nacht: Wer wird bester HSK-Fußballer?

Sauerland. Die 17. Sauerländer Fußball-Nacht findet am 16. Juni in Arnsberg statt. Aus der Reihe dieser zehn Kicker kommt der beste HSK-Fußballer der Saison

Dass er zu diesem erlesenen Kreis dazuzählt, ist für Moritz Bücker viel wert. „Das ist eine coole Nachricht zum Wochenende“, freut sich der Offensivspieler des Bezirksligisten FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen. Bücker ist einer von zehn Kickern aus dem Hochsauerlandkreis, die bei der Wahl der Trainer aller heimischen überkreislich aktiven Mannschaften und der Sportredaktion dieser Zeitung die meisten Punkte gesammelt haben. Im Zuge der 17. Sauerländer Fußball-Nacht werden aus diesen zehn Spielern die besten drei Kicker gewürdigt – unter anderem der beste HSK-Fußballer der Saison 2022/2023.

Am Freitag, 16. Juni, von 19.30 Uhr an steigt die Einladungsveranstaltung, die diese Zeitung wie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Brauerei Veltins aus Grevenstein und der Allgemeinen Land- und Seespedition (ALS) aus Hüsten organisiert, im legendären Ambiente des Knappensaals in Arnsberg. Mit Spannung erwartet werden darf, wer die Preise für die heimische Mannschaft, den Trainer und die Fußballerin der Saison 2022/2023 erhalten wird.

Ebenso ausgezeichnet werden die Torschützenkönige der Bezirksliga 4 sowie der Kreisligen A Arnsberg und HSK und die Torschützenkönigin der Kreisliga A Arnsberg der Frauen. Auch das beste HSK-Talent (U23), das mittels einer Online-Wahl ermittelt wird, wird geehrt. Außerdem wird der beste HSK-Fußballer der laufenden Saison gewürdigt. Aufgelöst wird all das jedoch erst am Freitag, 16. Juni, vor den geladenen Gästen im Arnsberger Knappensaal.

Klar ist nun bereits, welche zehn HSK-Fußballer in letzterer Kategorie am weitesten vorn gelandet sind. Gewählt haben diese die Trainer aller überkreislichen aktiven heimischen Teams von der Westfalen- bis zur Bezirksliga und unsere Sportredaktion.

Mit Anas Boukidar (20) und Davin-Jay Emde (20) sind zwei junge Talente des Bezirksliga-4-Meisters TuS Sundern dabei. Während Angreifer Boukidar in seiner ersten Saison im Seniorenfußball mit schier unglaublichen 30 (!) Ligatoren Abschlussstärke bewies, zeigte Emde seine defensive Klasse als Innenverteidiger und im defensiven Mittelfeld.

HSK-Fußballer der Saison: Torjäger, Techniker, Abwehrchef

Angreifer Moritz Bücker war mit 21 Toren einer der zentralen Faktoren für den späten Aufschwung beim FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen. Der Kultklub der „Bundesliga des Sauerlandes“ landete am Ende fast sensationell auf Tabellenplatz sechs.

Drei weitere Spieler aus der Bezirksliga 4 spielten aus Sicht der überkreislich aktiven HSK-Trainer und der Sportredaktion eine herausragende Saison. Rejhan Zekovic funktionierte beim SuS Langscheid/Enkhausen nicht nur als Vollstrecker (30 Treffer), sondern ebenso als unangefochtener Führungsspieler. Kastriot Veseli zeigte nach seiner Rückkehr zu Fatih Türkgücü Meschede seine ganze Klasse und entschied Spiele teilweise allein – auch er ist dabei.

Ein Unterschiedsspieler war beim SV Hüsten 09 Stürmer Ibrahima Camara. Der früher beim Westfalenligisten SC Neheim aktive, schlaksige Angreifer ist kopfballstark und sicherte sich mit 35 Treffern den Titel des Torschützenkönigs in der „Bundesliga des Sauerlandes“. Mit Mittelfeldmotor Johannes Thiemann und Abwehrchef Lukas Wulf finden sich verdientermaßen zwei Akteure des SC Neheim in der Liste wieder. Beide waren Faktoren dafür, dass der SC Ligadritter und Kreispokalsieger wurde.

Der 22-jährige Sven Nartikoev spielte seine Gegner in der Landesliga 2 regelmäßig schwindelig. Er war für RW Erlinghausen im Aufstiegskampf ein echtes Pfund – vor allem, nachdem sich in der Schlussphase der Saison Bilal Akgüvercin das Kreuzband gerissen hatte. Der Ausnahmefußballer, der 2019 erstmals zum HSK-Fußballer der Saison gewählt worden war, hatte zuvor fantastisch performt. Die besten drei Fußballer aus den Reihen dieser zehn Kicker werden im Zuge der 17. Fußball-Nacht ausgezeichnet.

