RWE feiert Zugang Domingues - SV Brilon sauer auf Schiri

Brilon. Während Fußball-Landesligist RW Erlinghauen nach dem 5:0-Sieg beim SV Brilon Zugang Domingues feierte, waren die Hausherren sauer auf den Schiri.

Fußball-Landesligist RW Erlinghausen hat zum Saisonstart gleich ein Ausrufezeichen gesetzt und ist gemeinsam mit dem SC Obersprockhövel (5:0 gegen den SV Hüsten 09) erster Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Vaidas Petrauskas gewann das Altkreisduell beim SV Brilon vor 290 Zuschauern mit 5:0 (2:0).

Nach so einem klaren Sieg hatte es vor der Pause nicht ausgesehen.: Die Gäste aus dem Stadtgebiet Marsberg lagen zwar mit 2:0 in Führung, hatten aber auch bei einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Nikolai Mester (TuS Rumbeck) das Glück auf ihrer Seite.

Nach dem 1:0 des überragenden RWE-Zugangs Eduardo Filipe Domingues, dessen haltbarer Freistoß in der 6. Minute aus halblinker Position im unteren Eck von Torhüter Marcel Kickert einschlug, wurde anschließend ein Kopfballtor von Jakob Ehls wegen angeblicher Abseitsstellung nicht gegeben. Auch ein Foulspiel von Nils Meyer an SVB-Stürmer Felix Schulte im Strafraum blieb ungeahndet.

Akgüvercin spielt mit Tape-Verband

Direkt im Gegenzug legten die Rot-Weißen das 2:0 nach. Bilal Akgüvercin, der noch am Sonntagmorgen von BVB-Vereinsarzt Dr. Braun einen Tapeverband angelegt bekommen hatte, spielte auf Domingues, der den zu weit vor dem Tor stehenden Marcel Kickert mit einem Heber überwand. Eine Minute vor dem Seitenwechsel sah dann SVB-Spieler Jakob Ehls nach einer Notbremse an Fredrik Schlüter die Rote Karte.

„Wir haben vor der Pause ordentlich mitgespielt und sind durch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen klar benachteiligt worden. Es sah so aus, als hätte der Mann Probleme mit dem SV Brilon. Er hat jedenfalls auf den Plätzen, wo Landesligafußball gespielt wird, nichts zu suchen“, ereiferte sich Cem Yildiz, Sportlicher Leiter des SV Brilon, nach der Partie.

Auch SVB-Trainer Stefan Fröhlich bemängelte einige Entscheidungen des Unparteiischen. „Ich habe mir die Szene beim nicht gegebenen Tor von Jakob Ehls auf Video angeschaut. Da kann ich nicht verstehen, warum der Linienrichter die Fahne gehoben hat. Und beim Foul an Felix Schulte haben alle auf dem Platz das Krachen gehört. Nur der Schiri nicht, der auch beim Platzverweis von Jakob Ehls jegliches Fingerspitzengefühl hat vermissen lassen“, teilte Stefan Fröhlich verärgert mit.

Müller: So gut wie nichts zugelassen

In Unterzahl hatten die Gastgeber nach der Pause nichts mehr zu bestellen. RWE-Torjäger Pascal Raulf erhöhte in der 62. Minute auf 3:0 und Domingues krönte seine tolle Leistung in der 72. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Bilal Akgüvercin zwölf Minuten vor dem Ende. „Wir haben den Ball gut durch die Reihen laufen lassen und waren an diesem Tag einfach eine Klasse besser. Nicht nur offensiv haben wir stark gespielt, sondern auch in der Defensive, wo wir so gut wie nichts zugelassen haben“, fasste Benedikt Müller, Co-Trainer von RW Erlinghausen, die Partie zusammen.