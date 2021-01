RW Erlnghausen: Trainer-Duo passt super zusammen

Neheim Der Fußball-Landesligist RW Erlinghausen hat zwei wichtige Personalentscheidungen getroffen.

Marsberg-Erlinghausen. Der Fußball-Landesligist RW Erlinghausen hat die Zusammenarbeit mit Chef-Coach Vaidas Petrauskas und Co-Trainer Benedikt Müller vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

„Es gab es überhaupt keinen Anlass, sich nach einem neuen Coach beziehungsweise Co-Trainer umzusehen. Das Trainerduo passt super zusammen und es war der Wunsch von ,Aki’ Watzke und mir, mit beiden zu verlängern“, teilt RWE-Teammanager Olcay Eryegin mit. Das Gespräch mit „Aki“ Watzke, BVB-Boss und Vorsitzender von RW Erlinghausen, fand nicht persönlich, sondern per Telefon statt. „Wir waren uns schnell einig, dass wir mit ihnen verlängern. Beide haben auch sofort zugesagt. Sie wissen schließlich auch, was sie an dem Verein haben“, betont Eryegin.

Seit 2001 bei den Rot-Weißen

RW Erlinghausen ist inzwischen zur Fußballheimat von Vaidas Petrauskas geworden, der bereits seit Anfang der Jahrtausendwende an der Schulstraße aktiv ist. Der gebürtige Litauer wechselte 2001 vom VfB Marsberg zu den Rot-Weißen nach Erlinghausen, wo er zunächst als Spieler in der Landesliga zum Einsatz kam und anschließend als Trainer den Verein 2004 in die Verbandsliga führte.

Bei seiner zweiten Amtszeit schaffte Vaidas Petrauskas mit den Rot-Weißen 2012 den zweiten Aufstieg in die Landesliga. Seit Januar 2019 ist er nun zum dritten Mal als Coach im Hans-Watzke-Stadion tätig. Die Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 wurden jeweils auf dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen. In der laufenden Saison, die aktuell aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen ist, liegt RW Erlinghausen bei einer weniger ausgetragenen Partie gegenüber Spitzenreiter SC Obersprockhövel (22 Punkte) nach acht Spieltagen mit 19 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz.

Gut geführter Verein

„RW Erlinghausen ist ein sehr gut geführter Verein mit ,Aki’ Watzke an der Spitze. Da brauchte ich nicht lange überlegen“, berichtet Vaidas Petrauskas, der auch in Zukunft an seinem Fußballstil festhalten wird. „Ich möchte den Zuschauern guten und offensiven Fußball präsentieren. Natürlich wollen wir an die Leistung aus den ersten acht Spielen anknüpfen und bis zum Schluss oben mitspielen. Es wäre natürlich schön, wenn wir am Ende der Saison zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Westfalenliga aufsteigen würden.“