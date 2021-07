RW Erlinghausen gibt Corona keine Chance

Fußball-Landesligist RW Erlinghausen stellt engmaschiges Hygienekonzept für Vorbereitungsspiele mit Fans vor

Erlinghausen. Die Fußballer des ambitionierten Landesligisten RW Erlinghausen nehmen langsam wieder Fahrt auf. Im Juli finden eine Reihe von Testspielen statt, für die der Verein jetzt ein engmaschiges Hygienekonzept vorgestellt hat.

Die 1. Mannschaft des RWE tritt am Samstag, 3. Juli, um 15 Uhr zuhause gegen den Bezirksligisten FSV Bad Wünnenberg/Leiberg an, acht Tage später geht es am 11. Juli um 14 Uhr auf heimischen Rasen gegen Landesligist SCV Neuenbeken. Am 14. Juli tritt RW Erlinghausen bei der U21 des SC Paderborn 07 an und später im Juli folgen zwei Heimspiele gegen FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (18. Juli, 16 Uhr) und CSC 03 Kassel (24. Juli, 15 Uhr).

Wer bei den Spielen zuschauen möchte, muss einige Regeln beachten. Es ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an HeimspieleRWE@gmx.de notwendig mit Angabe von Name und Anschrift aller Personen. Maximal 60 Zuschauer dürfen ins Hans-Watzke-Stadion, davon bis zu zehn vom Gastverein. Der Einlass ist erst 30 Minuten vor Spielbeginn möglich, der Eintritt für Erwachsene (ab 18 Jahren) beträgt 2 Euro. Zudem müssen alle Zuschauer entweder durch Impfung oder Genesung gegen das Coronavirus immunisiert oder negativ getestet (Test darf höchstens 48 Stunden zurückliegen) sein. Entsprechende Nachweise werden vor Eintritt kontrolliert. Kinder bis zum Schuleintritt brauchen keinen Test.

Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss bei der Eingangskontrolle und auch am Sitzplatz eingehalten werden. Bei Eintritt muss eine medizinische Maske getragen werden, am Sitzplatz kann diese abgenommen werden. Ein Verkauf von Speisen und Getränken findet nicht statt.

