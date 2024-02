Roosters: Irre 188 Sekunden – plötzlich Play-offs ein Thema

Tyler Boland jubelt mit Michael Dal Colle über ein Tor für die Iserlohn Roosters. Die Sauerländer siegten in Köln mit 5:4.

Köln/Iserlohn Innerhalb von 188 Sekunden drehten die Iserlohn Roosters in Köln das Spiel. Wer nach dem 5:4-Sieg sogar von den Play-offs sprach.

Als ob das Auswärtsspiel der Iserlohn Roosters gegen die Kölner Haie nicht verrückt genug gewesen wäre, sorgte ein Offizieller der Sauerländer mit einer Äußerung im Anschluss für weiteres Aufsehen. Mit 5:4 gewannen die Roosters in Köln und gaben erstmals seit etwa vier Monaten und mindestens bei Freitag die Rote Laterne in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga ab. Innerhalb von 188 Sekunden drehten die Gäste die Partie.

Roosters: Matchwinner Dal Colle

Zwar haben die Roosters nun ein Spiel mehr absolviert als die direkte Konkurrenz aus Augsburg und Frankfurt, weshalb die Tabelle etwas trügerisch ist, doch die Freude über den Erfolg trübte das nicht. „Wenn wir auf die Tabelle schauen, sind wir nicht mehr Allerletzter und das ist ein schönes Gefühl“, sagte Trainer Doug Shedden nach der Partie bei MagentaSport.

Großen Anteil am Triumph hatte Roosters-Akteur Michael Dal Colle mit einem Treffer und drei Assists. „Meine Statistik interessiert mich nicht. Das ist ein wichtiger Sieg für unser Team“, erklärte er bei MagentaSport. „Wir haben hart dafür gearbeitet, dass wir von diesem letzten Platz runterkommen seit Beginn der Saison. Das ist ein Charakter-Sieg – das beste Gefühl der Saison. So müssen wir weitermachen“, ergänzte er.

Roosters beweisen Charakter

Die Roosters gerieten in Köln schnell mit 0:2 in Rückstand. (0:1 Stanislav Dietz, 7. Minute; 0:2 Louis-Marc Aubry, 10.). Allerdings glichen Eric Cornel (21.) und Colin Ugbekile (37.) wieder aus. Selbst der erneute Führungstreffer Kölns durch Jason Bast (40.) schockierte die Sauerländer nicht. Maciej Rutkowski, Tyler Boland und Dal Colle drehten ab der 50. Minute innerhalb von 188 Sekunden die Partie. Erst eine knappe Minute vor Schluss verkürzte Maximilian Kammerer auf 4:5 für Köln.

Ich habe die letzten zehn Tage fast nicht geschlafen, weil ich mir nur über dieses Spiel Gedanken gemacht habe. Doug Shedden, Trainer der Iserlohn Roosters

Die Roosters feierten durch den Erfolg den achten Sieg aus zwölf Spielen im Jahr 2024 und bleiben das „heißeste“ Team der Deutschen Eishockey Liga. Nun steht ein wegweisendes Wochenende bevor mit dem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers am Freitag und der Auswärtspartie beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf in Augsburg am Sonntag.

Roosters: Das sagt der Trainer

„Ich habe die letzten zehn Tage fast nicht geschlafen, weil ich mir nur über dieses Spiel Gedanken gemacht habe“, sagte Roosters-Trainer Doug Shedden nach dem Erfolg in Köln bei der Pressekonferenz und lobte seine Spieler, „die nie aufgegeben haben“. Und dann wagte Shedden einen überraschenden Ausblick auf das Saisonfinale. „Wir sind vom letzten Platz jetzt sogar auf Platz zwölf gesprungen und haben vielleicht sogar noch die Chance auf einen Play-off-Platz“, erklärte er: „Ich bin sehr stolz, das war ein großartiger Sieg für uns, den die Spieler jetzt genießen sollen.“

Aktuell steht die Düsseldorfer EG mit 54 Punkten aus 44 Spielen auf Rang zehn. Elfter ist Nürnberg mit 53 Punkten aus 45 Spielen vor Iserlohn mit 50 Punkten aus 45 Spielen. Es folgen Frankfurt (49 Punkte, 44 Spiele) und Augsburg (48 Punkte/44 Spiele).

