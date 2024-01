Röhrtal Charity Cup: So enden die beiden Kreisliga-Turniere

Sundern Im Zuge des Röhrtal Charity Cups sind zwei Kreisliga-Turniere (Männer und Frauen) durchgeführt worden. Details und Stimmen.

Kristin Thiele berichtete sehr gerne über diesen speziellen Gedankengang. Als die Trainerin der SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld das ungewohnte Hallengeläuf in der Sporthalle des Sunderner Schulzentrums genau in Augenschein genommen hatte, „hat es selbst bei mir als Trainerin einfach richtig in den Füßen gekribbelt!“, sagte Thiele und schmunzelte. Ähnlich ging es ihrer Mannschaft: Der Frauen-A-Kreisligist gewann im Zuge des Röhrtal Charity Cups in Sundern auf Kunstrasen das Kreisliga-Turnier der Frauen. Im Kreisliga-Turnier der Männer setzten ebenso HSK-Teams Ausrufezeichen, am Ende siegreich war jedoch der TuS Plettenberg II. Die Sieger und Platzierten verteilten ihre Preisgelder an verschiedene karitative Einrichtungen.

Acht Mannschaften waren zum guten Zweck am Freitagabend, 5. Januar, in Sundern angetreten, um den ersten Sieger dieses neuen Wettbewerbs auszuspielen. Kristin Thieles Mannschaft war durchaus mit Problemen gestartet. Zwar gelang zum Start ein 3:2-Erfolg gegen RW Ostentrop/Schönholthausen, doch es folgte eine 0:2-Niederlage gegen den SVW Soest. Thiele: „Das war teilweise schon Arbeitsverweigerung und eine völlig gerechtfertigte Niederlage. Was das Team dann aber im letzten und entscheidenden Gruppenspiel gezeigt hat, war einfach nur gut. Die Mädels haben sich regelrecht in einen Rausch gespielt, getragen von unseren zahlreichen Fans, die für ordentlich Stimmung gesorgt haben.“ Tatsächlich sicherte sich die Spielgemeinschaft mit dem 4:0-Erfolg gegen den SuS Reiste einen Platz im Halbfinale.

In der Runde der letzten vier Teams wartete dann mit dem FC Remblinghausen der Sieger der Vorrundengruppe A, den die SG mit 3:1 bezwang. Im weiteren Halbfinale siegte der Holzwickeder SC mit 1:0 gegen den SVW Soest. Dritter wurde die „Wildsau-Elf“ mit einem 3:2 gegen die Soesterinnen. „Im Spiel um Platz 3 haben wir gezeigt, dass ohne den Ausrutscher gegen die Grevensteiner Mädels auch der erste Platz möglich gewesen wäre“, sagte nachher Lukas Kerkhoff, Coach des FC Remblinghausen.

In einem spannenden Endspiel trafen dann zwei A-Kreisligisten aufeinander. Mit einem 1:0-Erfolg in diesem „Herzschlagfinale“, wie es Kristin Thiele selbst bezeichnete, schnappten sich die Fußballerinnen der SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld den Turniersieg.

Kreisliga-Turnier der Männer mit Nicht-HSK-Endspiel

Mit 16 Mannschaften, davon elf Teams aus dem Hochsauerlandkreis, startete am Samstagabend das Kreisliga-Turnier der Männer. In den vier Gruppen in der Vorrunde setzten sich die Teams der SG Herdringen/Müschede, des TuS Bruchhausen, des FC Neheim-Erlenbruch, des TuS Sundern II, des TuS Plettenberg II, des TuS Langenholthausen II, des FC Ostwig/Nuttlar und des TuS Hachen durch und qualifizierten sich für die dann anstehende Doppel-K.o.-Phase.

Im Zuge der weiteren Partien sorgte unter anderem der B-Ligist TuS Hachen für Furore, der von 16 teilnehmenden Teams am Ende sensationell den dritten Rang erreichte. Zwar verlor der TuS zunächst gegen die SG Herdringen/Müschede 0:2, schlug dann aber den FC Neheim-Erlenbruch (1:0), diesmal die SG Herdringen/Müschede (1:0) und den TuS Bruchhausen (4:3), ehe man dem TuS Langenholthausen II 0:3 unterlag. Die Langenholthausener verloren dann im Endspiel gegen den TuS Plettenberg II mit 1:2.

Sportlich nicht gerade überzeugend geriet diesmal die Vorstellung des A-Ligisten SuS Westenfeld, der nur Zehnter wurde. „Das war insgesamt ein schwacher Auftritt von uns. Es fehlten sicherlich einige Spieler, aber das darf uns in der Form nicht passieren“, ärgerte sich Jannik Jaschewski, Sportlicher Leiter des SuS, der die Rahmenbedingungen indes lobte: „Die Orga und das Turnier sind super gewesen!“ Nur Achter der Endabrechnung war der FC Neheim-Erlenbruch geworden. „Bis zu den K.o.-Spielen haben wir das relativ gut gemacht, danach ist uns – aus irgendwelchen Gründen – die Spielfreude vergangen“, analysierte Coach Amer Siala.

