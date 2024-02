Radsport-Profi Paul Wright trumpft für das Rembe Pro Cycling Team Sauerland bei der Tour of Antalya auf.

Radsport Rembe Pro Cycling Team Sauerland gelingt Coup in der Türkei

Antalya Die Radsport-Profis des Rembe Pro Cycling Teams Sauerland haben bei der Tour of Antalya beim Auftakt für einen Coup gesorgt.

Der neuseeländische Radsport-Profi Paul Wright, neuer Fahrer des Rembe Pro Cycling Teams Sauerland, hat sich zum Auftakt der Tour of Antalya die begehrte Sprintwertung gesichert. Der Zugang in Sauerländer Diensten durfte damit die zweite Etappe der Tour in der Türkei im Grünen Trikot fahren, welches dem besten Sprinter der Etappen vorbehalten ist – eine Tradition, die auch bei der legendären Tour de France gepflegt wird.

Mehr zum Radsport im HSK:

Wright zeigte auf der ersten Etappe von Side nach Antalya als treibende Kraft einer vierköpfigen Ausreißergruppe und dominierte die Zwischensprints. „Wir wollten heute unbedingt die Sprintwertung holen. Die Jungs waren ab Kilometer Null vorn dabei, und Paul schaffte den Sprung in die Gruppe des Tages“, freute sich der Sportliche Leiter Greg Henderson über den Coup seines Landsmanns. Sieger der Etappe wurde Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex).

Jonathan Rottmann überzeugt

Mit dem Gewinn des Wertungstrikots zeigten sich die Sauerländer äußerst zufrieden. Nachdem die World-Tour-Teams um Bahrain Victorious und Alpecin-Deceuninck die Ausreißer im Finale, sorgte Youngster Jonathan Rottmann für ein erstes Ausrufezeichen. Der ehemalige Fahrer des RC Victoria Neheim landete nach knapp 140 regnerischen Kilometern auf einem starken 16. Platz.

Die Tour of Antalya ist mit 25 Mannschaften aus der gesamten Welt gut besetzt. Für das Team Sauerland starteten Jonathan Rottmann, Paul Wright, Lennart Voege, Sebastian Niehues, Julian Borresch, Henri Appelbaum und Yago Aguirre. Das Rennen führt über vier Etappen und endet am Sonntag, 11. Februar, in Antalya.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg