SG Reiste/Wenholthausen schreibt die A-Liga-Quali ab

Die Spieler der SG Reise/Wenholthausen (in rot) läuft dem Geschehen in dieser Saison hinterher.

Reiste. Neue Ziele braucht das Team: Platz acht sollte es mindestens sein, für die SG Reiste/Wenholthausen - doch davon ist der Verein aktuell weit weg.

Das Verletzungspech und die fehlende Durchschlagskraft im Angriff sind die Hauptursachen dafür, dass es bei der SG Reiste/Wenholthausen nicht so läuft wie erwartet. Die Mannschaft von Trainer Udo Dröge ist neben dem Schlusslicht TV Fredeburg II als einzige Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A West noch ohne Sieg und daher auf dem elften Tabellenplatz zu finden. Von der Qualifikation zur eingleisigen A-Liga ist die Mannschaft aus der Gemeinde Eslohe weit entfernt.

Der Abstand auf den achten Tabellenplatz, der zur eingleisigen A-Liga berechtigt, beträgt bereits sieben Punkte. „Wir müssen unser Saisonziel revidieren. In der jetzigen Verfassung wird es sehr schwer, Platz acht noch zu erreichen. Seit Anfang der Saison fehlen mir sieben bis acht Leistungsträger mit Verletzungen und durch Corona. Das ist deutlich in der Offensive zu merken, wo gewaltig der Schuh drückt“, erzählt der 49-Jährige.

Am Wochenende soll es wieder Punkte geben

Udo Dröge ist bereits im fünften Jahr Trainer bei der SG Reiste/Wenholthausen. Zuvor hat der in Schmallenberg wohnhafte Trainer, der als aktiver Spieler überwiegend in der Reserve des SV Schmallenberg/Fredeburg in der Defensive gespielt hat und Bindeglied zwischen den Mannschaften war, die Erste der Schmallenberger fast zwei Jahre lang in der Landesliga trainiert.

Mit Florian Schörmann fehlt ihm derzeit bei der SG Reiste/Wenholthausen der Knipser im Team. Dazu fallen auch noch die Offensivkräfte Sven Bruder, der allerdings seit einer Woche wieder im Training ist, Yannik Kaiser und Patrick Bornemann aus. Trotz der Ausfälle traut Udo Dröge seiner Mannschaft aber einen 3:0-Sieg im Kellerderby gegen das Schlusslicht TV Fredeburg II zu. „Ich bin davon überzeugt, dass wir den Bock gegen Fredeburg II umstoßen. Wir haben trotz des Tabellenstandes und der wenigen Punkte eine Top-Stimmung im Team. Alle sind beim Training hochmotiviert und wollen endlich den ersten Sieg einfahren.“

Mescheder Derby im Fokus

Neben dem Kellerderby gibt es am vorletzten Spieltag der Hinrunde noch zwei Topspiele. Im Dünnefeldstadion in Meschede kommt es zum Stadtduell zwischen dem Tabellenfünften SSV Meschede und dem Zweitplatzierten Fatih Türk Gücü Meschede. Dazu treffen in Berge der Tabellenvierte SG Berge/Calle/Wallen und der Spitzenreiter FC Fleckenberg/Grafschaft aufeinander. In beiden Spielen müssen die Gastgeber ihre Spiele gewinnen, wenn sie weiter oben mitspielen wollen.

