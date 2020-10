RC Sorpesee: Formkurve steigt an – gelingt der erste Sieg?

Eine aufsteigende Formkurve – und nun das Duell gegen einen altbekannten Gegner: Volleyball-Zweitligist RC Sorpesee verspürt vor dem zweiten Heimspiel in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord durchaus Optimismus in den eigenen Reihen. Der Aufsteiger empfängt am Samstag, 3. Oktober, 18.30 Uhr, im Schulzentrum Sundern den BSV Ostbevern.

Trainer Julian Schallow hat vor dem Duell eine positive Stimmung im Lager des RCS ausgemacht. „Wir gehen mit viel Vorfreude und einer gehörigen Portion Gänsehaut in dieses Heimspiel“, sagt er.

Diese Zeitung nennt die wichtigsten Aspekte vor dem Anschlag.

RC Sorpesee vor dem zweiten Heimspiel – die Ausgangslage

Mit einem Zähler aus drei Spielen ist Neuling RC Sorpesee Vorletzter des Gesamtklassements. Gegner BSV Ostbevern hat dagegen nach drei Partien schon einen Sieg und vier Punkte auf der Habenseite.

Der Gegner

Die Mannschaft aus dem Münsterland um „Macher“ Dominik Münch ist stark gestartet. Zuletzt überzeugte das Team, das Julian Schallow als „exzellent eingespielt und athletisch stark“ einstuft, mit einem 3:1-Erfolg gegen Sorpesees Mitaufsteiger SSF Fortuna Bonn.

Die gemeinsame Historie

Mit dem RC Sorpesee und dem BSV Ostbevern treffen am Samstagabend zwei alte Bekannte aufeinander.

Von 2017 bis 2019 waren beide Mannschaften in der 3. Liga West Konkurrenten – und lieferten sich zumeist umkämpfte Spiele. Besonders die tolle Stimmung der „Blauen Wand“ des RC Sorpesee beeindruckt die Münsterländerinnen.

Die Stimmen der Spielerinnen

Bereits zwei Mal wurde Michelle Henkies zur besten Spielerin der Partie gewählt – jetzt fordert sie: „Wir brauchen einfach mal einen Sahnetag und einen Sieg!“

Auf Support setzt unterdessen ihre Mitspielerin Johanna Voß. „Unsere Fans pushen uns trotz Corona ordentlich nach vorne.“