RC Sorpesee empfängt das nächste Topteam

Sundern-Langscheid. Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben sich nach ihrer ersten Pleite in der 3. Liga geschüttelt und möchten im nächsten Topspiel punkten.

Es ist die nächste knifflige Aufgabe für den RC Sorpesee: Die heimischen Drittliga-Volleyballerinnen empfangen am Samstag, 23. November, 18.30 Uhr, Vorjahresmeister USC Münster II. Die Münsteranerinnen, die am Ende der vergangenen Spielzeit zwar als Meisterfeststanden, aber aufgrund finanzieller Bedenken auf den Zweitligaaufstieg verzichtet hatten, reisen als aktueller Tabellenvierter nach Sundern.

Das ist der Gegner

Nach einem ziemlich durchwachsenen Saisonstart hat sich der USC II mittlerweile gefangen und stabilisiert. Das Team von Coach Axel Büring um die Ex-RCS Stars Ines Bathen und Lara Drölle ist mit 17 Punkten Vierter, während der RC Sorpesee nach seiner ersten Liganiederlage (1:3 beim TV Eiche Horn Bremen) mit 25 Zählern nach wie vor die 3. Liga West anführt.

Natürlich möchte sich der zuletzt auch aufgrund von Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen angeschlagene RC Sorpesee vor der heimischen „Blauen Wand“ wieder erfolgreicher präsentieren. „Vor unserem Publikum hier in Sundern sind die Chancen, wieder auf die Erfolgsspur einzubiegen, sicher größer als auswärts“, sagt RCS-Kapitänin Kirsten Prachtel.

„Gerade wenn man mal so richtig an die Schmerzgrenze gehen muss, hilft die Tribüne uns riesig, denn das setzt einfach nochmal alle Kräfte frei“, ergänzt Mitspielerin Kim Spreyer. „Wir können uns auf eine rassige Partie und Spitzenvolleyball in toller Atmosphäre freuen“, wirbt Coach Julian Schallow für die Begegnung.