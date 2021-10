RC Sorpesee: Beim „Clasico“ soll der erste Dreier gelingen

Sundern. Die beiden Teams vom Sorpesee und dem Emlichheim kennen sich gut. Am Samstag könnte das vielleicht ein Pluspunkt für die Sauerländerinnen sein.

Bisher läuft die Saison an den Volleyballerinnen des RC Sorpesee etwas vorbei. Zwei Punkte aus fünf Spielen, beide erzielt durch Spiele mit zwei Satzgewinnen. Auf einen Sieg wartet der Zweitligist aber rund zwei Monate nach Beginn der neuen Saison immer noch. Am Samstagabend (18.30 Uhr, Schulzentrum Sundern) soll es aber endlich soweit sein – auch wenn das Duell mit dem SCU Emlichheim immer ein besonderes ist.

Teilweise ist sogar die Rede vom „Classico“, angelehnt an das Duell der beiden spanischen Fußball-Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona. Der Grund für diesen Namen liegt in der gemeinsamen Vergangenheit der beiden Vereine. Sowohl in der dritten wie auch jetzt in der zweiten Liga haben sich Emlichheim und der RC Sorpesee immer wieder spannende Begegnungen geliefert. „Das ist schon fast wie ein kleines Familientreffen“, sagt Teammanager Linus Tepe. Im vergangenen Jahr sicherte sich das Team von Trainer Julian Schallow einen 3:1-Erfolg im Heimspiel über die Emlichheimerinnen.

Emlichheim seit drei Spielen sieglos

In dieser Saison haben sich die Vorzeichen aber ein wenig geändert. Der RC wartet immer noch auf den ersten dreifachen Punktgewinn, der SCU steht schon bei sieben Punkten und rangiert im Mittelfeld. Der kommende Gegner zerrt dabei noch von den Siegen zum Auftakt gegen Bonn und Stralsund. Beide Partien gewann Emlichheim klar, seitdem aber gingen alle folgenden Spiele verloren. „Das ist ein Spiel, in dem es auch auf die Tagesverfassung ankommen wird, da beide Mannschaften ungefähr auf einem Niveau sind“, sagt Tepe.

Wichtig wird es für die Sauerländerinnen sein, wieder deutlich energischer in den entscheidenden Situationen auf eigenen Punktgewinn zu gehen. „Wir dürfen da nicht verkrampfen und müssen offensiv bleiben“, fordert Tepe. Er weiß allerdings auch, dass das Team des RC noch sehr jung ist, entsprechend gilt es noch eine Menge zu lernen.

Julian Schallow kommt aus Berlin eingeflogen

Weiterhin fehlen wird Kim Spreyer, die sich im Spiel gegen Köln das Kreuzband lädiert hat. Auf ihrer Position kommen seitdem mit Nicole Freiburg und Leonie Baumeister zwei andere Spielerinnen mehr zum Einsatz, die ihre Aufgabe zur Zufriedenheit des Trainerteams erfüllen. „Wir haben genug Qualität im Kader, um diese Lücke zu schließen“, meint Tepe. Eben diese Qualität gilt es am Samstag auch auf das Parkett im Schulzentrum zu bringen - damit es endlich zum ersten dreifachen Punktgewinn reicht. Für Trainer Julian Schallow wird es indes eng. Der RC-Trainer verlängert seine A-Lizenz und kommt direkt von der Fortbildung aus Berlin zum Anpfiff der Begegnung.

