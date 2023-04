Radsport über Stock und Stein: Mega-Sports in Sundern wartet

Sundern-Hagen. Mit dem Mountainbike-Festival Mega-Sports wartet am 29. und 30. April ein erster großer Höhepunkt der neuen Saison auf heimische MTB-Sportler.

In Sunderns beschaulichem Ortsteil Hagen laufen die Vorbereitungen auf das sportliche Großereignis Mega-Sports derzeit auf Hochtouren. In exakt 14 Tagen findet das Mountainbikefestival wieder statt. Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, haben dann kleine und große Radfans die Möglichkeit, ihr Können über Stock und Stein unter Beweis zu stellen. Den Höhepunkt bildet dabei zweifelsohne der Samstag mit dem SKS Bike-Marathon, wie Jana Hüttemann und Simon Appelhans vom Veranstalter SC Hagen-Wildewiese betonen: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir bereits 1.090 Anmeldungen für unsere drei Läufe am Samstag haben.“

Mega-Sports in Sundern-Hagen: Das wird geboten

Am 29. April geht es um 10.45 Uhr los mit den Distanzen 55 und 100 Kilometer, eine halbe Stunde später um 11.15 Uhr starten die Radlerinnen und Radler auf die 30 Kilometer-Strecke. Der Start erfolgt auf dem Firmengelände von Sponsor SKS in Sunderns Innenstadt, unmittelbar in der Nähe zum Rathaus, das Ziel ist wie in den Jahren zuvor auf dem Gelände des SC Hagen-Wildewiese.

„Je nach Wetterbedingungen erwarten wir die ersten Athletinnen und Athleten gegen 12.15 Uhr. Wenn es trocken bleibt, ist die Strecke recht schnell, so dass es tatsächlich vielleicht schon um 12 Uhr den Zieleinlauf des Siegers geben wird“, wagt Simon Appelhans einen vorsichtigen Ausblick. Gemeinsam mit Jana Hüttemann hat er wie im Vorjahr die Leitung des Events inne. Hüttemann erklärt: „Wir haben auch einige Anmeldungen aus dem Ausland, besonders aus Belgien, der Niederlande und Luxemburg. Natürlich kommt die Mehrheit aus Deutschland, besonders aus dem Ruhrgebiet, dem Bergischen Land und dem Sauerland.“

Auf der Strecke über 55 und 100 Kilometer selbst warten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch zwei Highlights mit Gewinnmöglichkeit. An der steilsten Stelle der Strecke steigt der Veltins Fassbrause Bergsprint. Die sieben schnellsten Athletinnen und Athleten können dort tolle Preise einheimsen. Und auch beim Borbet Endspurt wird Schnelligkeit belohnt. Dort gibt es ebenfalls Preise zu gewinnen.

Silent Disco wieder im Programm

Den Abend musikalisch ausklingen lassen kann man ab 20 Uhr mit Pop- und Rockmusik von der Gruppe Limited Edition im Mega Sports Park in Hagen. Ab 23.30 Uhr gibt es dann noch die Silent Disco. Gegen Pfand kann man Kopfhörer ausleihen und zwischen drei Kanälen seine Lieblingsmusik auswählen. „Bei den vorherigen Events ist das sehr gut angenommen worden, so dass wir die Silent Disco wieder in das Programm aufgenommen haben“, sagt Jana Hüttemann.

Der Sonntag steht im Zeichen des Nachwuchses. Von 11 Uhr an bis in den Nachmittag hinein gibt es zahlreiche Mountainbike-Rennen für Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2016. Zum Schluss wird es ab 14.15 Uhr für die Kleinsten auf die Strecke gehen. Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2017 und jünger können ins Rennen starten. Abgerundet werden die Kinderrennen durch zahlreiche Familienangebote wie Kinder-Riesenrad, Fußball-Dart und Bungee Trampolin. Eine Band animiert die Jungen und Mädchen zum Mitsingen und Mittanzen.

„Ich bin sehr glücklich, dass der Vereine mit den ganzen Ehrenamtlichen aus Hagen dieses tolle Event auf die Beine gestellt hat. Das ist umso beachtlicher, weil es nach Corona auch Events gab, die eingestellt werden mussten“, sagt Sunderns Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke. 400 Ehrenamtler helfen mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg