Radsport: Team Sauerland startet bei Deutschland-Tour

Sauerland. Nach dreijähriger Wartezeit darf das Team SKS Sauerland wieder bei der Deutschland-Rundfahrt mit großen Namen der Rasportszene starten.

Geduld war gefragt bei den heimischen Radsport-Fans: Fast drei Jahre mussten sie warten bis das Team SKS Sauerland NRW wieder am Start bei der Deutschland Tour steht. „Eine prominent besetzte Startliste ist die Belohnung für die lange Wartezeit“, sagt Teamleiter Jörg Scherf aus Neheim. Ab dem 26. August kämpfen 132 Fahrer auf dem Weg von Stralsund nach Nürnberg um Etappensiege und den Gesamtsieg der Deutschland Tour 2021. Dabei sind der ehemalige Tour de France Gewinner Chris Froome, der Rekord Etappensieger Marc Cavendish und die Deutschen Stars Nils Politt, Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann, Andre Greipel und John Degenkolb.

Das Team SKS Sauerland hat damit erneut die Chance, sich bei einer großen Rundfahrt wie in diesem Jahr unter anderem auch schon in der Türkei oder in Griechenland zu beweisen.

Aus Sauerländer Sicht starten Johannes Hodapp, Michel Gießelmann, Jon Knolle, Abram Stockman, Michiel Stockman und Johannes Adamietz. Ersatzfahrer sind Per Christian Münstermann, Ole Theiler und Julian Borresch bei der Deutschland-Tour. Die Rundfahrt geht über vier Tage vom 26. bis 29. August.

