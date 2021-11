Fußball Personalkarussell in der A-Liga nimmt ordentlich Fahrt auf

Sauerland. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und das bedeutet auch: Transferzeit! In der A-Liga Arnsberg hat sich schon ordentlich etwas getan.

In der Fußball-Kreisliga A kommt so langsam Bewegung in das Personalkarussell. Während das Schlusslicht DJK Arnsberg einige Abgänge zu verkraften hat, freut sich der Tabellenvorletzte KF 2. Korriku Sundern über die Verlängerung mit seinem Trainer.

Als besonders erfolgreich ist der bisherige Saisonverlauf den KF 2. Korriku Sundern nicht zu bezeichnen. Nur ein Sieg aus elf Spielen, gerade einmal vier Punkte auf dem Konto. Und doch hat sich der A-Ligist die Dienste von Trainer Faruk Zeqiri für ein weiteres Jahr gesichert. Gegenüber dem Portal „match-day.de“ erklärte Shaban Celiku die Entscheidung. „Wir sind froh, dass wir Faruk Zeqiri bei uns haben. Die Mannschaft vertraut ihm, auch wenn wir sportlich im Abstiegskampf stecken. Daher gab es für uns keinen Grund, an dieser Konstellation etwas zu ändern.“ Die Sunderner hoffen darauf, sich bereits in diesem Winter noch personell so verstärken zu können, dass der Klassenerhalt noch erreicht wird.

Großer Aderlass am Schreppenberg

Anders ist die Situation bei der noch sieglosen DJK GW Arnsberg. Das Tabellen-Schlusslicht vermeldet zwei Abgänge und den Verlust des Sportlichen Leiters. Mit Jerome Raets und Nico Depke verlassen zwei Spieler den Verein in Richtung des C-Ligisten FC BW Gierskämpen. Darüber hinaus legte Daniel Thibaut sein Amt als Sportlicher Leiter am Schreppenberg aus beruflichen Gründen nieder.

Beim Tabellenneunten SuS Westenfeld hingegen gibt es eine Neuverpflichtung zu vermelden. Ab Januar kehrt mit Stefan Horn ein bekanntes Gesicht zurück. Horn war erst im vergangenen Sommer zum Ligakonkurrenten TuS Sundern II gewechselt, wo er trotz sieben Einsätzen in elf Spielen der Saison nicht glücklich wurde. Zuvor war Horn bereits von 2010 bis 2021 für den SuS aktiv.

