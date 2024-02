Olsberg: Online-Voting für die 25. HSK-Sportgala gestartet

Großer Andrang in der Konzerthalle in Olsberg: Wie hier im Zuge der 24. Auflage im vergangenen Jahr soll erst recht die Jubiläumsausgabe der HSK-Sportgala Zuschauer und Nominierte verzücken.

Olsberg Die HSK-Sportgala in Olsberg gilt als das Fenster für den heimischen Sport. Jetzt ist das Online-Voting zur 25. Ausgabe gestartet.

Es ist mal wieder eine äußerst erlesene Liste, die der Blick auf die nominierten Sportlerinnen und Sportler im Zuge der HSK-Sportgala bietet. Die Fußballer des TV Fredeburg stiegen im vergangenen Sommer umjubelt in die Bezirksliga 4 auf und sind als Mannschaft des Jahres 2023 nominiert. Oder Frederike Kempe: Die Fußballerin stieg mit RB Leipzig aus der 2. in die 1. Bundesliga auf und vertritt nun ihre Heimatstadt Meschede im Oberhaus – künftig als HSK-Sportlerin des Jahres? Und auch Leonard Arnold, Triathlet aus Sundern-Hagen, schaffte nahezu Unglaubliches: Der Profi trat im September bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza an, wurde zweitbester Deutscher und ist für den Award HSK-Sportler des Jahres nominiert. Die Gala in Olsberg, die als Fenster des Sports gilt, bietet am Samstag, 20. April, aber noch deutlich mehr Aktiven eine außergewöhnliche Plattform.

Für einen sicherlich großen Andrang in der Konzerthalle wird auch die Tatsache sorgen, dass mit der 25. Auflage des Großevents ein Jubiläum gefeiert werden darf. Ausrichter Kreissportbund Hochsauerlandkreis (KSB HSK) um Geschäftsstellenleiter Michael Kaiser wird mit seinem Team Besucher und Nominierte erst recht verzücken wollen. Seit Samstag, 17. Februar, läuft nun das Online-Voting für die besten Sportlerinnen und Sportler aus der Region. Jetzt gilt es wieder, 14 Tage lang in den Kategorien beste Sportlerin, bester Sportler, beste Mannschaft sowie bester Kadersportler des Jahres 2023 abzustimmen.

In den verschiedenen Kategorien stehen die jeweiligen Nominierten fest. Eine detaillierte Übersicht der Nominierten ist auf der Homepage des KSB und im Online-Voting selbst zu finden. „Unter den Nominierten finden sich auch diesmal absolute Top-Athletinnen und -Athleten. Neben vielen Welt- und Europameistern findet sich auch eine Olympiasiegerin unter den Kandidatinnen. Weiterhin haben wir etliche großartige Mannschaftserfolge unter den Nominierten. Wir sind sehr gespannt über den Wahlausgang und freuen uns riesig auf die Veranstaltung“, sagt Michael Kaiser vom Kreissportbund.

Das Online-Voting läuft

Selbstverständlich bringt auch die Jubiläumsveranstaltung ein attraktives Rahmenprogramm aus Showacts, Tombola und einigen kleinen Überraschungen mit sich. So blickt auch der Vorsitzende des KSB, Detlef Lins, mit Vorfreunde auf die kommende Gala: „Jedermann ist auf der Veranstaltung herzlich willkommen. Insbesondere die Sportlerinnen und Sportler sowie die ehrenamtlich engagierten Menschen aus den Sportvereinen im HSK stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Sie haben für ihre Leistungen eine entsprechend ausverkaufte Halle verdient, und es wäre klasse, wenn uns dies auch im Jubiläumsjahr wieder gelingen würde.“

Als Sportlerin des Jahres sind neben Fußballerin Frederike Kempe noch Hannah Schneider (Motorrad Trial), Läuferin Sarah Schäperklaus, Ruderin Klara Oenings, Rennrodlerin Laura Koch, Leichtathletin Lya Bourgund und Rennrodlerin Melina Hänsch nominiert. Für den Sportler des Jahres stehen neben Triathlet Leonard Arnold noch Hermann-Josef Belke (Leichtathletik), Robin Hohgrebe (3D-Bogenschießen), Stefan Theine (Skilanglauf), Minigolfer Lauro Klöckener, Skeletoni Niels Sommer, Profi-Fußballer Philipp Hofmann, Radsport-Profi Lennart Voege, Fußballer Maik Figgen und Segelsportler Clemens Schulte-Feldmann zur Wahl.

Abstimmen für die einzelnen Kategorien können Interessierte auf dem Internetauftritt zur Veranstaltung noch bis zum 3. März. Dort finden sich auch alle nominierten Sportler sowie der Link zum Voting. Sportvereine haben ein mehrfaches Stimmgewicht, abhängig von der Vereinsgröße, sie sind laut KSB „besonders dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben“. Alle Infos gibt es unter: www.sportgala-hsk.de

