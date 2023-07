Olsberg: Große Bühne für radsportbegeisterten Nachwuchs

Olsberg-Helmeringhausen. Actionreichen Sport bietet der kleinste Olsberger Stadtteil Helmeringhausen bald wieder. Das 2. TSV Kids Race startet am 20. August.

Actionreichen Sport bietet der kleinste Olsberger Stadtteil Helmeringhausen bald wieder. Nach einem grandiosen Auftakt im vergangenen Jahr lädt das TSV Bike Team, die Radsportabteilung im TSV Bigge-Olsberg, am 20. August zum 2. TSV Kids Race erneut nach Helmeringhausen ein.

Sechs Altersklassen

Am Renntag wird allen radsportbegeisterten Kindern und Jugendlichen – 110 sind bereits angemeldet – eine große Bühne geboten. Es wird für jede der sechs Altersklassen von der U5 bis zur U15 unterschiedliche altersgerechte Strecken geben. Voraussetzung zur Teilnahme: ein Mountainbike oder Tourenrad sowie ein Radhelm.

++++ Lesen Sie auch: 1. TSV-Kids-Race in Olsberg – das sind die besten Fotos ++++

Begonnen wird mit den Rad- und Laufradfahrern in der Klasse U5 um 12.30 Uhr. Hier steht für die jüngsten Teilnehmer ein etwa 300 Meter langer Parcours bereit. Nacheinander starten dann die fünf weiteren Altersklassen über Distanzen von einem bis zu fünf Kilometer in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Hier geht es über abwechslungsreiche Strecken mit Anstiegen, schnellen kurvenreichen Abfahrten und technische Passagen. Im Anschluss an die Rennen wird es die Siegerehrung für alle Teilnehmer geben.

Teil der REMbikE Kids Trophy

Die Teilnahme aller Kinder und Jugendlicher ist kostenlos. Das TSV Bike Team freut sich besonders darüber, so viele Sponsoren für das TSV Kids Race begeistert zu haben, so dass sich alle Teilnehmer über großartige Preise freuen können. Dieses Jahr ist das TSV Kids Race zudem Teil der REMbikE Kids Trophy. Diese ist ein Zusammenschluss der drei Kinder-Mountainbikerennen in Wiemeringhausen, Bruchhausen und Helmeringhausen. Es gibt neben den einzelnen Rennen, die jeweils für sich gewertet werden, eine Gesamtwertung. Die Gesamtwertung gewinnt derjenige, der in den drei einzelnen Rennen die meisten Punkte gesammelt hat. Im Anschluss an die Einzelwertung werden die Gesamtsieger der REMbikE Kids Trophy geehrt.

++++ Lesen Sie auch: TSV Bigge-Olsberg: Diese Talente zeigen es den Top-Klubs ++++

Unter https://radsport.tsv-bigge-olsberg.de und https://www.rembike.de sind alle weiteren Informationen zum Renntag zu finden. Nachmeldungen sind aufgrund der vielen bereits angemeldeten Kinder am Renntag nur in sehr begrenzter Zahl möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg