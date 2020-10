Das ist ein herber Rückschlag für Handball-Landesligist SG Ruhrtal: Torhüter Henrik Basler, der bei der bitteren 29:30-Niederlage zum Auftakt der Handball-Landesliga 4 bei Westfalia Kamen in der Schlussphase verletzt ausgewechselt werden musste, hat sich schwer verletzt.

Schon nach dem ersten Spieltag steht fest: Für den 24-Jährigen ist die Saison 2020/2021 bereits gelaufen.

Nach seinem Sportunfall beim Auswärtsspiel in Kamen am Samstagabend, 3. Oktober, war Basler bereits am Mittwochmorgen, 7. Oktober, in Meschede per Magnetresonanztomographie, kurz MRT, genauer untersucht worden. „Wie es aussieht, habe ich mir das vordere Kreuzband gerissen, einen Meniskus gerissen, einen Knorpelschaden erlitten und einen Knochen im Gelenk angebrochen“, sagte Henrik Basler auf Nachfrage.

Torwart der SG Ruhrtal: 15 Paraden zum Ligastart

Der Torhüter hatte noch am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung darauf gehofft, dass er „noch Glück im Unglück hatte“ – vergeblich. „Ich weiß noch nicht, wie lange ich ausfallen werde, aber eine Pause von einem Jahr ist wohl realistisch“, betonte Henrik Basler.

Für die Nummer eins der SG Ruhrtal genau wie für seine Mannschaft und Trainer Frank Moormann ist diese Diagnose als niederschmetternd einzuordnen. Beim Ligastart in Kamen hatte Basler in den ersten 50 Spielminuten mit starken 15 Paraden eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wichtig er für die SG Ruhrtal ist. Dann war er bei einer Abwehraktion „extrem unglücklich auf meinem linken Knie gelandet. Das hat ziemlich wehgetan“. Für ihn sprang Ersatztorhüter Stefan Biggermann ein, der dabei sein Debüt in der Handball-Landesliga feierte, jedoch nur einen von acht Würfen parieren konnte.

Mit raschen Genesungswünschen versuchten nun Baslers Mitspieler der SG Ruhrtal bereits, ihren schwer verletzten Schlussmann aufzubauen. Henrik Basler: „Wir werden das schon hinbekommen. Ich versuche, die Jungs zu unterstützen, und ich denke, die Genesungswünsche haben gezeigt: Das beruht auch auf Gegenseitigkeit.“