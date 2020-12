Newsblog HSK-Fußball: Nostalgie und Vorfreude in Arnsberg

Vergangene Zeiten: Spieler wie Thomas Schrick (am Ball) werden für die DJK GW Arnsberg künftig auf einem neuen Kunstrasenplatz und nicht mehr auf Asche um Siege fighten.

Update, 16. Dezember, 19.08 Uhr: Der Neubau des Kunstrasenplatzes auf dem Arnsberger Schreppenberg – zuvor ein gefürchteter Tennenplatz – ist nahezu abgeschlossen.

Update, 16. Dezember, 19.08 Uhr: Der Neubau des Kunstrasenplatzes auf dem Arnsberger Schreppenberg – zuvor ein gefürchteter Tennenplatz – ist nahezu abgeschlossen.

Update, 15. Dezember, 16.40 Uhr: Die aktuelle schwierige Phase in der Coronapandemie sorgt dafür, dass der Trainings- und Spielbetrieb im Fußball-Sauerland weiterhin ruht. Die Vereine haben so aber genug Zeit, um sich personell für die Restsaison und die nächste Spielzeit zu rüsten.

Die gute Arbeit eines Trainernovizen wurde nun bei der SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld gewürdigt – hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Update, 14. Dezember, 14.20 Uhr: Die SG Beckum/Hövel und die SF Hüingsen haben auf der Trainerposition Entscheidungen getroffen.

Update, 11. Dezember, 11.50 Uhr: Fußball-A-Kreisligist SuS Westenfeld hat in dieser Saison auch schon einen positiven Coronafall überwinden müssen.

Sportlich stellt sich der A-Kreisligist aus der Kreisliga A Arnsberg nun neu auf.

Update, 10. Dezember, 20 Uhr: Der Fußball-Landesligist FC Arpe/Wormbach hat sich mit zwei Spielern aus der Westfalenliga verstärkt.

Update, 9. Dezember, 15.57 Uhr: Corona hat nicht nur Auswirkungen auf den Trainings- und Spielbetrieb – dieser ist nämlich komplett lahmgelegt –, sondern ebenso auf ein verheißungsvolles Projekt aus dem Sauerland. Hier gibt’s alle Infos.

Update, 9. Dezember, 15 Uhr: In den schwierigen Zeiten der Coronapandemie haben auch Fußballtrainer Probleme. Was ist zu tun, wenn ein Coach seine Lizenz verlängern möchte? Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat sich dieser Thematik .

Update, 8. Dezember, 17.05 Uhr: In der schwierigen Phase der Coronapandemie reagieren viele Vereine und treiben ihre Personalplanungen voran. Das hat nun auch A-Kreisligist TSV Bigge-Olsberg getan – mit diesen Folgen.

Update, 8. Dezember, 15.40 Uhr: Die Ratsfraktion der AfD in Arnsberg mischt sich in den Fall um den vom SV Bachum/Bergheim freigestellten Juniorenfußballtrainer ein. Der Klub hatte den Mann herausgeworfen, weil dieser unter anderem die Corona-Demo in Hüsten Mitte November organisiert hatte.

Lesen Sie hier, was die AfD nun konkret plant.

Der „Fall Chedli Melki“ ist gelöst

Update, 7. Dezember, 17.30 Uhr: Der Fußball-Bezirksligist TuS Sundern und Mittelfeldspieler Chedli Melki gehen getrennte Wege. Der 36-Jährige hat bereits einen neuen Verein gefunden.

Außerdem haben die Bezirksligisten FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen und SG Serkenrode/Fretter Personalentscheidungen getroffen. Hier steht mehr dazu

Update, 6. Dezember, 17.30 Uhr: Der Sauerländer Profifußballer Daniel Ginczek, der aus Neheim stammt, hat in den vergangenen Monaten erneut eine Leidenszeit hinter sich gebracht. Der 29-Jährige durfte jetzt endlich wieder in der 1. Fußball-Bundesliga auf dem Spielfeld aktiv sein.

Alle Infos dazu, wie das Comeback von Daniel Ginczek lief und warum es auch für weitere HSK-Profis wie den Wenholthausener Philipp Hofmann weiter prächtig läuft, finden Sie hier.

Update, 4. Dezember, 16.02 Uhr: Der Fußball-Landesligist SV Brilon ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Stefan Fröhlich für die neue Spielzeit 2021/2022. So laufen aktuell die Planungen.

Update, 4. Dezember, 15.19 Uhr:Das Portal „fussball.de“ hat jetzt eine Rangliste erstellt, die die aktuell bundesweit besten Teams von den Kreisklassen bis zu den Regionalligen nach Punkteschnitt und Torverhältnis aufführt.

Aus dem Sauerland sind C-Kreisligist VfB Marsberg III und Frauen-A-Ligist SG Bruchhausen/Niedereimer am besten platziert.

Großer Wirbel beim SV Bachum/Bergheim

Update, 3. Dezember: 13.15 Uhr: Weil ein Juniorentrainer des Vereins der Initiator der Corona-Demo in Arnsberg-Hüsten war, die dort Mitte November durchgeführt wurde, war A-Kreisligist SV Bachum/Bergheim zuletzt massiver Kritik ausgesetzt gewesen – vor allen in den Sozialen Netzwerken.

Wie der SV Bachum/Bergheim nun reagierte, lesen Sie hier.

Update, 3. Dezember 12 Uhr: Aus dem Hochsauerlandkreis stammen viele erfolgreiche Fußballtrainer. In unserer Liste der zehn besten mittlerweile außerhalb des Sauerlandes tätigen Coaches stellen wir gleich zehn dieser Exemplare vor.

Update, 3. Dezember 12 Uhr: Aus dem Hochsauerlandkreis stammen viele erfolgreiche Fußballtrainer.

Erstligaprofi Daniel Ginczek: Endlich besteht wieder Hoffnung

Update, 2. Dezember, 9.16 Uhr: Regionalligaspieler Maurice Buckesfeld aus Neheim und Erstligaprofi Daniel Ginczek, der ebenfalls aus Neheim stammt, stehen jeweils vor einer Rückkehr auf das Spielfeld – aus unterschiedlichen Gründen.

Lesen Sie dazu unsere Geschichte: Daniel Ginczek und Maurice Buckesfeld sind zurück im Mannschaftstraining.