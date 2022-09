Neuer Sponsor: Vorfreude auf Hallen-Spektakel im HSK steigt

So feierte RW Erlinghausen den Sieg beim damaligen PFIFF Champion Masters. Im Finale 2019 bezwang RWE den FC Arpe/Wormbach mit 4:3.

Sauerland. Die inoffizielle Hallenkreismeisterschaft im HSK soll Ende Dezember wieder stattfinden: Das Fußball-Turnier heißt jetzt ALS Champion Masters.

Die Vorfreude auf ein großes, emotionales Hallenfußball-Spektakel steigt – nicht nur bei Benno Bohne, aber vor allem bei ihm. Der Vorsitzende des SC Olpe zieht schließlich die Fäden, wenn es um das Champion Masters in der Mescheder Dünnefeldsporthalle geht. Vom 28. bis 30. Dezember soll das Turnier in diesem Jahr nach zweijähriger Coronapause wieder ausgetragen werden.

„Die Planungen laufen ganz normal. Die Meldungen der Vereine trudeln wie immer eifrig ein“, sagte Bohne jetzt. Die 25. Auflage der Veranstaltung, die als inoffizielle Hallen-Kreismeisterschaft des HSK firmiert und welche die Fans in Scharen in die Dünnefeldsporthalle zieht, fungiert unter den neuen Namen ALS Champion Masters.

SC Neheim zieht Zusage zurück

Der grobe Rahmen des Turniers bleibt allerdings unverändert. Gespielt wird das ALS Champion Masters mit 24 Mannschaften, die in der Vorrunde in sechs Gruppen aufgeteilt werden. Die Endrunde wird im Doppel-K.o.-Verfahren ausgetragen. Eingebettet in das Masters wird wie üblich der Sparkassen-Cup für U19-Mannschaften.

„Der Westfalenligist SC Neheim als klassenhöchste Fußball-Mannschaft des HSK hatte seine Zusage gegeben, am Turnier teilzunehmen, musste diese jetzt leider aber auf Grund der Arnsberger Stadtmeisterschaft zurückziehen“, erklärte Benno Bohne. Als Titelverteidiger startet der Fußball-Landesligist RW Erlinghausen in die Jubiläumsausgabe.

RW Erlinghausen gewinnt das 24. PFIFF Champion Masters Der Fußball-Landesligist Rot-Weiß Erlinghausen hat zum 9. Mal das PFIFF Sport Champion Masters gewonnen. Bei der 24. Turnierauflage des SC Olpe bezwang die Petrauskas-Elf in der Mescheder Dünnefeldhalle den FC Arpe/Wormbach in einem packenden Finale mit 4:3. Auf Platz drei kam der SV Schmallenberg/Fredeburg vor dem BC Eslohe und dem TuS Sundern. Bester A-Ligist wurde die SG Reiste/Wenholthausen mit einem beachtlichen sechsten Platz.

Mit neun Titel ist der Klub von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auch Rekordtitelträger des ALS Champion Masters. Die Auslosung der Jubiläumsausgabe soll am 10. Oktober in der Sparkasse in Meschede erfolgen. Zum ersten Mal wird es beim Turnier einen neuen Wanderpokal geben.

Weitere Informationen gibt es online unter www.championmasters.de

