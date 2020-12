Neheimer Daniel Ginczek ist wieder im Mannschaftstraining

Gute Nachricht für den Neheimer Maurice Buckesfeld. Der 22-jährige Innenverteidiger, der seit Sommer das Trikot des TSV Steinbach Haiger trägt, soll mit seinem Verein im Dezember wieder den Spielbetrieb in der Fußball-Regionalliga Südwest aufnehmen. Die ersten Spiele sind vom 11. bis 13. Dezember geplant. Vor jeder Partie sollen bei Spielern und Betreuern aller Vereine Corona-Schnelltests durchgeführt werden.

Nach dem Verbot für Amateursport in Rheinland-Pfalz und vier davon betroffenen Vereinen hatte die Liga am 4. November den Ligabetrieb eingestellt. Der TSV Steinbach Haiger rangiert in der Tabelle punktgleich mit Spitzenreiter SC Freiburg II auf dem zweiten Platz. Beide Teams haben 26 Zähler auf dem Konto, die Reserve des Bundesligisten aus dem Breisgau hat allerdings eine Partie weniger ausgetragen.







Ein Ende der Pause ist auch bei Daniel Ginczek aus Neheim ist Sicht. Der 29-jährige Stürmer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen. Inzwischen ist er wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Seit Ginczek im Sommer 2018 für 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Niedersachsen wechselte, hat er aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk und einer langwierigen Rückenverletzung bereits 27 Spiele verpasst.