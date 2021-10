Neheimer Daniel Ginczek in Wolfsburg auf dem Abstellgleis

Wolfsburg/Arnsberg. Seit drei Jahren ist der Neheimer Daniel Ginczek beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Nun könnten seine Tage in der Autostadt gezählt sein.

Der Neheimer Fußballprofi Daniel Ginczek wird spätestens in der neuen Saison aller Voraussicht nach bei einem neuen Verein spielen. Wie das Fachmagazin „Kicker“ berichtet, hat Erstligist VfL Wolfsburg dem Stürmer und dessen Teamkollegen Admir Mehmedi nun mitgeteilt, dass beide den Klub bereits im Winter verlassen dürfen und keine Perspektive mehr in Wolfsburg besitzen.

Saisondebüt erst am siebten Spieltag

Der Sauerländer Angreifer Daniel Ginczek spielt seit dem Sommer 2018 für die „Wölfe“, verpasste aber vor allem durch viele teils schwere Verletzungen viele Gelegenheiten, seine Torgefährlichkeit unter Beweis zu stellen. Wie berichtet, feierte „Ginni“ zuletzt bei der 1:3-Niederlage des VfL gegen Borussia Mönchengladbach am siebten Spieltag sein Saisondebüt für die Wolfsburger. Schon in der vergangenen Spielzeit war der Angreifer nur elf Mal in der 1. Liga zum Einsatz gekommen (kein Tor) und hatte nur ein Mal in der Startelf des VfL gestanden.

Ginczeks Vertrag endet im Sommer des kommenden Jahres, er soll nicht verlängert werden. In der jüngeren Vergangenheit war unter anderem dem FC Schalke 04 ein Interesse an den Diensten des ehemaligen Stürmers des SC Neheim nachgesagt worden.

