Neheim: Judith Rottmann gewinnt bei der DM Silber

Arnsberg Judith Rottmann gilt als großes Radsport-Talent. Bei der Deutschen Bahnmeisterschaft gewann sie die Silbermedaille im Omnium.

Judith Rottmann vom RC Victoria Neheim hat mit der Silbermedaille bei der Deutschen Bahnmeisterschaft im Omnium ihr Talent erneut untermauert. Die 17-Jährige schrammte bei den Titelkämpfen sogar nur knapp an der Goldmedaille vorbei.

Dauerkonkurrentin vorne

Im Omnium werden die Ergebnisse aus mehreren Wettkämpfen zusammengezählt. Am stärksten erwies sich Rottmanns Dauerkonkurrentin Messane Bräutigam aus Rheinzaubern. Bronze ging an die Augsburgerin Paula Gloning.

Doch nach gerade überstandener Krankheit zeigte sich die Sauerländerin äußerst zufrieden mit dem Ergebnis. Judith Rottmann ist seit dem vergangenen Jahr festes Mitglied der Juniorinnen-Nationalmannschaft auf Bahn und Straße. Für die kommende Saison macht sie sich berechtigte Hoffnungen auf Starts bei weiteren internationalen Meisterschaften. In diesem Jahr durfte die Victorianerin erstmals im Nationaltrikot bei der Straßen-EM in Holland starten.

Scherf im Gelände erfolgreich

Während Judith Rottmann sich in den vergangenen Wochen auf die Bahn konzentrierte, feierte Lukas Scherf einen weiteren Erfolg im Gelände. Beim Crossrennen in Emsdetten landete der Jugendfahrer vom RC Victoria Neheim einen souveränen Start-Ziel-Sieg vor Tim Loenen aus Herford und Nick Henry Kottmeyer aus Gütersloh.

Nach einem starken Start setzte sich der Neheimer Schüler direkt and die Spritze und lies keinen anderen Rennfahrer mehr an sich vorbei. Neben Scherf startete hier noch der Youngster Louis Edelbrocih in der U15-Klasse. Er belegte auf dem schnellen Kurs durch das Gelände den guten achten Platz.

