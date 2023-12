Medebach: Adam Kowalik übernimmt Traineramt von Vitalis Paul

Medebach Vitalis Paul hört nach der Saison als Trainer beim Tabellenführer der A-Kreisliga HSK, TuS Medebach, auf. Ein Nachfolger steht fest.

Adam Kowalik trainiert zur neuen Saison den TuS Medebach. Der im hessischen Hillershausen wohnhafte 56-jährige Trainer wird somit Nachfolger von Vitalis Paul, der den Fußball-A-Kreisligisten seit Anfang Oktober 2021 erfolgreich coachte.

Medebach: Klares Saisonziel

Gleich im ersten Jahr wurde der Aufstieg in die Bezirksliga knapp verpasst. Nach der Meisterschaft in der A-Liga Ost mussten die Hansestädter in der Relegation gegen den Meister der A-Liga West Fatih Türkgücü Meschede den Vortritt lassen. Im vergangenen Spieljahr wurde in der Endabrechnung der dritte Platz belegt. In der laufenden Saison soll jetzt der große Wurf gelingen. Nach 16 absolvierten Spielen führt der TuS Medebach die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor der SG Nuhnetal/Dreislar/Hesborn an.

Vitalis Paul (rechts), Trainer des TuS Medebach, hört nach der Saison auf. Foto: Willi Lefarth

„Ich habe in Medebach eine schöne Zeit gehabt. Es wird Zeit, dass ein neuer Trainer kommt und neue Impulse setzt. Dazu habe ich in den letzten Jahren beruflich und privat aufgrund der Trainertätigkeit einen hohen Aufwand betrieben. Es ist der Zeitpunkt gekommen, Tschüss zu sagen“, berichtete Vitalis Paul.

Christian Hast, Sportlicher Leiter des TuS, ergänzte: „Vitalis hat uns rechtzeitig mitgeteilt, dass er nach insgesamt fünf Jahren zunächst als Co- und später als Cheftrainer zum Ende der Saison hin aufhören wird. Diese Entscheidung mussten wir akzeptieren. Wir hätten ansonsten gerne mit Vitalis weiter gemacht.“ Für ihn stand Adam Kowalik ganz oben auf der Wunschliste. „Ich habe mich schon früh mit Adam getroffen. Wir sind dann überein gekommen, dass er in der neuen Saison Liga unabhängig Trainer beim TuS Medebach wird. Adam hat in den Vereinen, die er vorher trainiert hat, einiges bewegt. Ich denke, dass er auch uns ein Stück weiter nach vorn bringen wird“, erklärte Hast.

Kowalik vom Konzept angetan

Adam Kowalik, der bei der Trainingsarbeit weiterhin von Tobias Panek (Co-Trainer) und Florian Niggemeier (Torwarttrainer) unterstützt wird, freut sich auf die neue Aufgabe in der Hansestadt. „Das Konzept, das mir der Verein vorgelegt hat, hat mein Interesse geweckt. Da wartet eine interessante und reizvolle Aufgabe“, sagte der neue Trainer, der bis Mitte Oktober diesen Jahres noch den Fußball-Bezirksligisten SV Oberschledorn/Grafschaft trainierte. Nach Platz vier in der abgelaufenen Saison lief es in dieser Spielzeit nicht mehr rund. Daraufhin trennte sich der Verein von dem Übungsleiter. Zuvor war Adam Kowalik als Trainer bei BG Korbach und der SG Dreislar/Hesborn im Einsatz.

