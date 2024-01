Marsberg: Kein Interesse – Stadtmeisterschaft fällt aus

Marsberg Nur zwei Teams hatten sich für die Marsberger Stadtmeisterschaft im Hallenfußball der Senioren angemeldet. Nun fällt das Turnier aus.

Das für dieses Wochenende geplante Turnier um die Hallenfußballmeisterschaft in der Stadt Marsberg fällt mangels Interesse der Vereine aus. Erschwerend kommt noch hinzu, dass auch kein Verein die Ausrichtung übernehmen wollte.

Enttäuschung beim Stadtsportverband

Bei den Senioren hatten sich nur der SC Bredelar und der VfB Marsberg angemeldet. Bei den Junioren war die JSG Marsberg/Erlinghausen in fast allen Altersklassen alleine. Nur bei den F-Junioren hatte noch die JSG Meerhof eine Meldung abgegeben. Das angedachte gemeinsames Juniorenturnier der Städte Brilon und Marsberg, bei dem eine gemeinsamse Stadtmeisterschaft ausgespielt werden sollte, ist auch nicht umgesetzt worden.

„Es ist traurig, aber wahr. Es zeigt aber, dass die Hallenmeisterschaften nicht mehr den größten Stellenwert haben“, sagte ein enttäuschter Dirk Thoenies, Präsidiumsmitglied des Stadtsportverbandes Marsberg.

Nur noch zwei Turniere

Somit finden im Fußballkreis Hochsauerland nur noch die beiden Hallenturniere um den Felix-Cup am 4. Februar in Eslohe und um den HMW-Cup - als inoffizielle Hallenmeisterschaft der Städte Hallenberg, Medebach und Winterberg - am 18. Februar in Medebach statt.

