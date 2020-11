Winterberg. Im finnischen Kontiolahti startet am Samstag der Biathlon-Weltcup. Wer neben Maren Hammerschmidt vom SK Winterberg zum deutschen Team gehört.

„Wir haben nach unserem Doppelsieg im Frühjahr richtig gute Erinnerungen an Kontiolahti“, sagte Kristian Mehringer, Bundestrainer der deutschen Biathletinnen vor dem Weltcup-Auftakt am Wochenende. „Auch die anderen Jahre haben schon gezeigt, dass das ein gutes Pflaster für uns ist. Wir hoffen auf einen sehr guten Einstieg in die Weltcup-Saison .“ Welche Damen neben Maren Hammerschmidt vom SK Winterberg zum deutschen Team gehören und auf welcher Position rotiert wird.

Das Damenteam

Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Maren Hammerschmidt (SK Winterberg) und Franziska Preuß (SC Haag) – dieses Quintett bestreitet beide Rennen beim Weltcup-Auftakt am Samstag und Sonntag in Kontiolahti. Sophia Schneider (SV Oberteisendorf) geht nur im Sprint an den Start, während Anna Weidel (SV Kiefersfelden) im Einzel-Wettkampf das Team komplettiert.

„Gesundheitlich sind wir sehr gut durch den Sommer gekommen, vielleicht auch durch die allgemein größeren Hygienevorschriften“, erklärte Mehringer: „Im Herbst hatte es dann doch einige mit vor allem leichteren Infekten erwischt. Anna Weidel ist dabei etwas länger ausgefallen, konnte dann aber gesund mit nach Muonio reisen. Auch sie ist jetzt auf einem sehr guten Weg.“

Ganz neu im Team ist Sophia Schneider. „Sie ist läuferisch auf einem sehr guten Niveau, am Schießstand ist sie noch nicht ganz stabil. Aber sie ist hier dabei, um zu lernen“, sagte Mehringer und ergänzte: „Von den jungen Athletinnen sollten wir nicht zu früh zu viel erwarten. Sophia sollte ohne Druck in das Weltcup-Geschehen reinwachsen, damit sie für die Zukunft gerüstet ist.“

Das Herrenteam

Das Aufgebot der Herren in Kontiolahti bilden: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Lucas Fratzscher (WSV Oberhof), Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (SV Schauinsland).

„Wie immer wird der Weltcup-Auftakt auch eine erste Standortbestimmung sein. Wir können für uns sagen, dass wir ordentlich trainiert haben und unser Bestes gegeben haben, um optimal vorbereitet zu sein“, sagte Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner.

Das Programm

Weltcup, Kontiolahti: Samstag, 28. November: 11 Uhr (MEZ): Herren Einzel, 20 km; 14:20 Uhr (MEZ): Damen Einzel, 15 km. – Sonntag, 29. November: 10:30 Uhr (MEZ): Herren Sprint, 10 km; 13:40 Uhr (MEZ): Damen Sprint, 7,5 km.