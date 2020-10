Bereits vor dem Start des Wochenendes 24./25. Oktober waren Spielabsagen mit Beteiligung von Fußballteams aus dem HSK aufgrund der Coronapandemie publik geworden. So fiel beispielsweise am Freitagabend, 23. Oktober, die Partie in der Kreisliga A West zwischen dem TV Fredeburg und dem SSV Meschede aufgrund eines positiv auf das Virus getesteten Spielers des SSV aus.

In unserem Liveticker zur Lage im HSK-Fußball halten wir Sie, liebe Leser, auf dem Laufenden.

Samstag, 24. Oktober

12.27 Uhr: In der Kreisliga A Ost ist für diesen Spieltag ebenfalls eine Partie abgesetzt worden. Das Spiel des BV Alme gegen die SG Madfeld/Bleiwäsche – geplant für Sonntag, 25. Oktober, 15 Uhr, findet nicht statt.

12.14 Uhr: Eigentlich hatte der SV Oberschledorn/Grafschaft heute Abend um 17 Uhr sein Top-Spiel in der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, gegen den BC Eslohe austragen wollen. Daraus wird nichts: Die Begegnung ist abgesagt worden.

11.52 Uhr: Der Nachholtermin für die Partie gegen Aufsteiger FC Arpe/Wormbach soll demnach auch schon feststehen: Samstag, 21. November.

11.35 Uhr: In der Fußball-Landesliga 2 ist ein Spiel mit HSK-Beteiligung betroffen. Nachdem sich Lüdenscheid im Märkischen Kreis in den vergangenen Tagen zu einem Corona-Hotspot entwickelt hatte, wurde die Partie von RW Lüdenscheid gegen den FC Arpe/Wormbach abgesetzt. „Aufgrund einer Coronainfektion im Umfeld und mit Kontakt zur ersten Mannschaft wurde das Spiel soeben abgesetzt“, erklärte RW Lüdenscheid am Samstagvormittag, 24. Oktober, auf seiner Homepage.