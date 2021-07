Liveticker zur Auslosung: FC Arpe gegen Landesligisten

Sauerland. Der TuS Ennepetal, RW Erlinghausen, TuS Langenholthausen – alle warten auf ihre Gegner im Fußball-Westfalenpokal. Unser Liveticker zur Auslosung.

Der TuS Ennepetal, RW Erlinghausen, der TuS Langenholthausen oder Germania Salchendorf: Die heimischen Fußballklubs warten gespannt darauf, auf welchen Gegner sie jeweils in der ersten Runde des Fußball-Westfalenpokals der Saison 2021/2022 treffen. Alle Infos gibt’ in unserem Liveticker.

18.21 Uhr: Jetzt schreiten die Herren des FLVW zur Auslosung der Partien der Gruppe zwei. Im Bezirksliga-Duell spielt der TuS Freckenhorst gegen den TuS Recke. Bezirksligist SC Greven 09 empfängt Vorwärts Wettringen aus der Landesliga. Landesligist FC Nieheim bekommt es mit Oberligist Westfalia Rhynern zu tun.

18.20 Uhr: Ausgetragen werden sollen die Partien bis Sonntag, 22. August. Nur die Regionalligisten und Drittligist SC Verl müssen früher ihre Pokalspiele austragen.

18.17 Uhr: Oberligist TuS Ennepetal wird jetzt auch gezogen. Er spielt bei Landesligist RW Lüdenscheid.

18.15 Uhr: Landesligist SV Attendorn bekommt es mit einem Oberligisten zu tun: der Spielvereinigung Vreden nahe der niederländischen Grenze. Derweil trifft der TuS Bövinghausen ein Dortmunder Stadtduell beim Bezirksligisten Mengede 08/20 – mit dem Dortmunder Idol Kevin Großkreutz, der für den TuS spielt.

18.12 Uhr: Auch Landesligist TuS Langenholthausen, Kreispokalsieger aus dem HSK der Saison 2020/2021. Der TuS trifft auf Wacker Obercastrop. Bezirksligist Kiersper SC - Westfalenligist YEG Hassel. Bezirksligist SF Hüingsen aus Menden empfängt Westfalenligist Borussia Dröschede.

18.11 Uhr: Da ist auch der Branchenführer aus dem Kreis Olpe gelost. Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl trifft auswärts auf Bezirksligist SC Weitmar. Bezirksligist SuS Stadtlohn empfängt Landesligist SW Wattenscheid 08.

18.10 Uhr: Landesligist RW Erlinghausen spielt gegen Westfalenligist Spielvereinigung Erkenschwick. Eine schöne Partie für das HSK-Team – die Partie hätte es auch in der Vorsaison geben sollen. Zudem trifft Landesligist Spielvereinigung Olpe gegen Landesligist Türkspor Dortmund.

18.08 Uhr: Das fünfte Spiel: Bezirksligist Germania Salchendorf aus der Stadt Netphen trifft auf den SV Schermbeck aus der Oberliga. Das wird eine knackige Aufgabe für den Bezirksligisten aus dem Siegerland!

18.07 Uhr: Der Oberligist RSV Meinerzhagen spielt auswärts beim Erler SV.

18.06 Uhr: Die nächsten Partien: Landesligist FC Frohlinde gegen FC Arpe/Wormbach, den Landesligisten aus dem HSK. Zudem trifft Bezirksligist CF Kurdistan Bochum gegen RW Ahlen aus der Regionalliga West.

18.05 Uhr: Die klassentieferen Mannschaften spielen in den ersten zwei Runden zu Hause. Die erste Paarung lautet: Oberligist SG Wattenscheid 09 gegen Drittligist SC Verl mit Sauerländer Julian Schwermann (Sundern-Brenschede).

18 Uhr: Die Übertragung startet aus Kamen-Kaiserau aus dem Sportzentrum des FLVW. Pokalspielleiter Klaus Overwien und Thomas Berndsen, Abteilungsleiter Amateurfußball, leiten durch die Veranstaltung. „Die Spannung ist vorhanden“, sagt Overwien.

17.55 Uhr: Der FLVW überträgt die Auslosung live auf seiner Facebookseite. Gleich soll’s losgehen.

17.44 Uhr: 60 Mannschaften bleiben nun für die Auslosung also übrig. Die Teams werden auf Gruppe eins und Gruppe zwei verteilt. Durch die Freilose ergibt sich ein leicht veränderter Modus. In der 2. Runde werden 17 Partien ausgetragen (30 Erstundensieger plus vier Freilose). Um dann 16 Teams für das Achtelfinale zu erhalten, wird ein „Zwischenspiel“ stattfinden. Das heißt: 15 Zweitrundensieger ziehen direkt in das Achtelfinale ein, zwei Zweitrundensieger müssen ein „Zwischenspiel“ austragen.

17.35 Uhr: Die Verler sind als einziger Drittligist der Topfavorit auf den Gesamtsieg des Westfalenpokals der Saison 2021/2022. 64 Mannschaften, die bereits in der Vorsaison teilnahmeberechtigt waren, nehmen nun wieder teil. Weil die Regionalligisten SC Wiedenbrück und SV Lippstadt, Oberligist TuS Haltern und Landesligist TuS Dornberg in der annullierten Saison bereits die 2. Runde erreicht hatten, werden sie diesmal direkt für die 2. Runde gesetzt.

17.25 Uhr: Im vergangenen Mai hatte sich Regionalligist Preußen Münster zum Sieger des Westfalenpokals der Spielzeit 2020/2021 gekrönt. Im Endspiel besiegten die Preußen mit Kapitän Julian Schauerte aus Schmallenberg-Grafschaft Ligakonkurrent Sportfreunde Lotte mit 1:0. Die Partie fand im Stadion des Drittligisten SC Verl statt – pandemiebedingt ohne Zuschauer.

Donnerstag, 15. Juli, 17.20 Uhr: In etwa einer halben Stunde startet die Liveübertragung der Auslosung der ersten und zweiten Runde des Fußball-Westfalenpokals. Diese führt der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) im Hans-Tilkowski-Haus in Kamen-Kaiserau durch. Wir halten Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier über alle Paarungen auf dem Laufenden.

