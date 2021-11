Livestream: Tore und Typen – „Bundesliga des Sauerlandes“

Sauerland. Die „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“ ist Kult – und geht live: Mit einer Expertenrunde diskutieren unsere Sportredakteure am 12. November.

Tore, Typen, Talente: Diese achte Liga ist erstklassig. Die Fußball-Bezirksliga 4, die „Bundesliga des Sauerlandes“, ist Kult – und das hat viele Gründe. Hitzige Derbys, die Dominanz des Hochsauerlandkreises, echte Typen, wunderschöne Sportanlagen und bärenstarke Talente: Diese Zeitung berichtet umfangreich über all das, was die Fußball-Bezirksliga 4 so besonders macht. Zwölf von 16 Mannschaften, also satte 75 Prozent der Liga, stammen aus dem HSK.

Nun wagen wir etwas Neues: eine Expertenrunde zur Kultliga – übertragen im Internet per Livestream. Am Freitag, 12. November, 19 bis 20 Uhr, stellen sich fünf Protagonisten der Liga in unserer neuen Redaktion in Neheim den Fragen der Sportredakteure Philipp Bülter und Fabian Vogel. Die Gesprächsrunde übertragen wir als Livestream.

Interessierte finden den Livestream zur „Bundesliga des Sauerlandes“ auf unserem Internetportal und im Anschluss als Video im Re-Live. Außerdem ist das Zuschauen auch über unsere Facebookseite (facebook.com/westfalenpostsauerlandsport) möglich.

