Laura Nolte: Vor letztem Lauf liegt sie klar auf Goldkurs!

Winterberg. Es müsste das erste Bob-Gold für das Sauerland seit Sandra Kiriasis 2006 werden: Laura Nolte liegt auf Goldkurs! Wir aktualisieren fortlaufend.

Auf diesen Moment wartet der Bobsport im Sauerland, seitdem Sandra Kiriasis 2006 bei den Olympischen Winterspielen in Turin die Goldmedaille gewann. Laura Nolte, Bobpilotin des BSC Winterberg, liegt vor dem abschließenden vierten Lauf (14.30 Uhr MEZ) bei den Olympischen Winterspielen in China auf Kurs Olympia-Gold im Zweierbob. Wir berichten fortlaufend – bis zur letzten Fahrt der Konkurrenz.

++++ Lesen Sie auch: 16 Jahre nach Kiriasis: Laura Nolte greift nach Gold im Bob ++++

15 Uhr: Wir befinden uns bei den besten Zehn! Laura Nolte führt immer noch vor Mariama Jamanka… kleiner Scherz. Aber wie schnell es gehen kann auf dieser Bahn, das hat die Australierin Breeana Walker erleben müssen. Sie verlor durch einen verpatzten vierten Lauf fünf Plätze.

++++ Lesen Sie auch: Winterberg: Bob-Legende erklärt den Erfolg von Laura Nolte ++++

„Laura besitzt nicht nur ein feines Händchen an den Lenkseilen, sondern sie gehört auch athletisch zu den besten Pilotinnen im Weltcup“, sagte Alois Schnorbus, Bob-Legende aus dem Sauerland vor Olympia über Nolte. Und er ergänzte: „Sie ist auch mental stark und bleibt fokussiert.“ Also, bitte!

14.45 Uhr: Während Laura Nolte, Deborah Levi und Co. mit leichten Sprints in der Warm-up-Area ihre „Betriebstemperatur“ halten, sind die ersten Bobs aus dem hinteren Teilnehmerfeld unten. Das gilt auch für die aus Sundern-Allendorf stammende Katharina Wick und ihre Pilotin Andreea Grecu, die für Rumänien starten. Sie haben im letzten Lauf sogar noch einen Platz verloren, dürften am Ende 17. werden.

++++ Lesen Sie auch: Wer Hannah Neise aufforderte: „Ey, zeig’ was du hast“ ++++

Was uns gerade einfällt: Auch vor exakt einer Woche haben wir „getickert“ – und am Ende die historische Goldmedaille von Hannah Neise (BSC Winterberg) im Skeleton bejubelt. Ein gutes Omen? Mit Sicherheit.

14.30 Uhr: Es wird ernst im Yanqing National Sliding Centre. Laura Nolte geht als Führende und damit als letzte von 20 Starterinnen in den vierten und entscheidenden Lauf. Dass die erst 23-jährige Pilotin des BSC Winterberg, die aus Unna stammt, in Dortmund wohnt und in Bochum Wirtschaftspsychologie studiert, den olympischen Eiskanal so gut meistert, dürfte auch an einem Extra-Termin in München liegen.

Laura Nolte, Bobpilotin des BSC Winterberg, während eines Weltcuprennens in Winterberg. Foto: Caroline Seidel / dpa

Wie Francesco Friedrich und Johannes Lochner zum Beispiel absolvierte auch Nolte Einheiten im Bob-Simulator der BMW Group. Eingespeist in den Computer des Simulators war sehr detailgetreu die Olympiabahn in China. „Ich denke schon, dass uns das einen großen Vorteil verschaffen kann“, sagte Laura Nolte nach ihren Fahrten.

++++ Lesen Sie auch: Laura Nolte vor Gold-Fahrt: Das sagt ihre (Mit-)Entdeckerin ++++

14.15 Uhr: Was passiert gerade in China? Laura Nolte polierte nach dem dritten Lauf höchstpersönlich die Kufen ihres Bob, der sie gleich zur Goldmedaille tragen soll. Jetzt sammelt sie ihre Kräfte noch einmal und geht im Kopf jeden Meter der Olympiabahn durch. Lustig sieht dieses Visualisieren für Außenstehende aus, wenn die Pilotinnen auf der Stelle stehen, sich drehen und so tun, als hätten sie ihre Lenkseile in der Hand. Für eine perfekte Fahrt ist das allerdings immens wichtig.

Nolte ist die Pink-Lady So raketenhaft wie Laura Nolte und Deborah Levi ihre Fahrten beginnen, so startete auch Noltes Karriere. Im Oktober 2015 saß sie als Pilotin erstmals in einem Bob, im Februar 2016 holte sie Gold bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lillehammer. Dass die 23-Jährige als Pink Lady bezeichnet wird, liegt an ihrer Lieblingsfarbe. Ihre Handschuhe: Pink. Der Pilotinnensitz ihres Bobs: Pink. Ihr Transport-Bully: Pink. „Ich finde, es ist eine sehr fröhlich Farbe“, sagt Nolte: „Und ich habe das Gefühl, Pink ist meine Glücksfarbe.“

Übrigens: „Ich gehe davon aus, dass sie eine Medaille holen wird“, sagte Bernhard Lehmann bereits vor Tagen über den Wettbewerb im Zweierbob und Laura Nolte. Er muss es wissen: Der ehemalige Bobfahrer brachte als Trainer auch Sandra Kiriasis zu Olympiagold.

14 Uhr: Der dritte von insgesamt vier Läufen ist beendet. Laura Nolte und Deborah Levin bauten ihren Vorsprung auf Mariama Jamanka und Alexandra Burghardt mit einem starken Start, einer ebenso starken Fahrt und sehr offensichtlich super Material sogar noch aus. 0,78 Sekunden liegt die Pilotin des BSC Winterberg bei ihrem Olympia-Debüt vor der Olympiasiegerin von 2018.

Groß ist die Freude bei Laura Nolte (Winterberg, rechts) und Deborah Levi: Sie greifen nach Olympia-Gold. Foto: Robert Michael / dpa

Die dritte deutsche Starterin Kim Kalicki (Wiesbaden) arbeitete sich vor dem letzten Durchgang mit Lisa Buckwitz zwar um eine Position auf Rang fünf (+1,94) vor, die Medaillenchancen der Vizeweltmeisterin sind aber nur noch minimal. Elana Meyers Taylor (USA) ist Dritte (+1,17).

Nolte zeigte nach ihrer Halbzeitführung keine Schwäche und stellte wie schon in den ersten beiden Läufen einen Bahnrekord (1:00,70 Minuten) auf. Auch Jamanka gelang ein weitgehend sauberer Lauf, die gebürtige Berlinerin verlor aber dennoch insgesamt 28 Hundertstelsekunden auf die Führende.

Doppel-Erfolg wäre historisch

Behaupten Nolte und Jamanka die ersten beiden Plätze, würde das Team D den ersten olympischen Doppelsieg bei den Frauen bejubeln – es wäre zudem das dritte deutsche Gold im Zweier. Vor Jamanka 2018 hatte einzig Sandra Kiriasis (BSC Winterberg) bei den Spielen 2006 in Turin triumphiert.

++++ Lesen Sie auch: Winterberg: Laura Nolte auf den Spuren von Sandra Kiriasis? ++++

Olympische Medaillen im Zweierbob der Frauen werden erst seit den Winterspielen 2002 in Salt Lake City vergeben. Bereits dort stand das Sauerland auf dem Siegerpodest: Sandra Prokoff (später Kiriasis) gewann mit Anschieberin Ulrike Holzner (WSV Oberaudorf) Silber, Bronze gab es für Nicole Herschmann (BSC Winterberg) als Anschieberin im Bob von Susi Erdmann (WSV Königssee).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg