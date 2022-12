Laura Nolte: Schmerzen, Hundertstel-Drama – Rang vier

Vor allem am Start musste sich Laura Nolte (BSC Winterberg) durchkämpfen. In Park City verpasste sie das Treppchen um einen Wimpernschlag.

Park City/Winterberg. Trotz Schmerzen nach dem Sturz in Whistler raste Laura Nolte (Winterberg) im Monobob in Park City auf Rang vier. Das Podest verpasste sie knapp.

Sie hätte allen Grund gehabt, sich mächtig zu ärgern. Nur der Wimpernschlag von einer Hundertstelsekunde fehlte Laura Nolte, Bobpilotin des BSC Winterberg, zum Sprung auf das Siegerpodest im Monobob beim Weltcuprennen in Park City/USA. Dass die 24-Jährige mit ihrem vierten Platz beim Sieg der US-Amerikanerin Kaillie Humphries zufrieden war, lag an den Schmerzen, die sie seit ihrem schweren Sturz in Whistler plagen.

Buckwitz auf Rang zwei

Beste deutsche Pilotin wurde Lisa Buckwitz, die auf Rang zwei nach zwei Läufen 0,31 Sekunden Rückstand auf Olympiasiegerin Kaillie Humphries, die den Bahnrekord im Finallauf auf 51,27 Sekunden schraubte, aufwies. Die für den BSR Thüringen fahrende Buckwitz verbesserte den Startrekord auf 5,51 Sekunden.

Eben dort, am Start, fehlte es Nolte nach dem Sturz im Monobob in Whistler. „Ich bin froh, dass ich überhaupt anschieben konnte mit der Rippenprellung“, erklärte die Pilotin des BSC Winterberg und richtete einen dicken Dank an die Physiotherapeuten des Teams. „Laura ist gehandicapt, sie kämpft sich aber durch“, sagte auch Chef-Bundestrainer René Spies.

Nolte: Drittbeste Starterin

5.71 Sekunden und 5.65 Sekunden stoppte die Uhr am Start für Nolte, die Olympiasiegerin im Zweierbob. Damit gelangen ihr immerhin noch die jeweils drittbesten Startzeiten. Lisa Buckwitz setzte die Bestmarken mit 5.53 Sekunden und 5.51 Sekunden. „Mit meiner ersten Fahrt bin ich sehr zufrieden“, sagte Nolte resümierend und ergänzte: „Im Zweiten hatte ich im Labyrinth Probleme.“

Kim Kalicki aus Wiesbaden, die im Zweierbob-Rennen an diesem Samstag mit Leonie Fiebig (BSC Winterberg) startet, kam auf Rang sechs von insgesamt nur neun Schlitten aus vier Nationen. „Ich bin super zufrieden, Platz zwei bei meinem erst zweiten Weltcup im Monobob – ich bin super happy“, sagte Buckwitz, die am Freitag ihren 28. Geburtstag feierte, noch.

Nolte am Samstag im Zweier

„Im Zweier geht es weiter. Wir werden die Stellen analysieren, die uns heute Probleme bereitet haben und hoffen, dass wir dann einen Tick besser fahren“, sagte René Spies. Der erste Lauf beginnt am Samstag um 17.30 Uhr (MEZ). Während Laura Nolte mit Lena Neunecker (SC Potsdam) startet, geht Lisa Buckwitz mit Nele Schuten (TV Gladbeck Kufe) ins Rennen.

