Langscheid und Torjäger Weißbach haben zurzeit einen Lauf

Der SuS Langscheid/Enkhausen und sein Torjäger haben zurzeit in der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“ einen Lauf. Neun Punkte aus den ersten vier Saisonspielen und Tabellenplatz fünf lautet die mehr als ordentliche Bilanz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 4. Oktober, um 15.30 Uhr beim Vorletzten TuS Voßwinkel. Dabei hat Stürmer René Weißbach fünf Tore erzielt.

„René ist zurzeit gesetzt. Egal, mit welcher Ausrichtung wir spielen“, teilt Mario Droste, Trainer des SuS Langscheid/Enkhausen, mit. „Auf seine Erfahrung und seinen Torriecher können wir nicht verzichten.“

Droste hat in den bisherigen vier Partien bereits drei unterschiedliche Systeme (5-4-1, 4-4-2 und 3-5-2) spielen lassen. „Und das ist unser großes Plus. Wir sind kaum auszurechnen“, glaubt der SuS-Coach. „Die Jungs sind mittlerweile auch richtig fit. Anfang August hatte ich die Nase gestrichen voll. Da habe ich erst einmal alle Testspiele abgesagt und wir haben stattdessen Ausdauer- und Krafttraining gemacht. Dies zahlt sich jetzt aus.“

Noch nicht zu 100 Prozent fit

Noch nicht zu 100 Prozent fit fühlt sich Torjäger René Weißbach. „Die dreimonatige Corona-Pause war nicht gut für mich. Da habe ich zugelegt“, erzählt der 33-Jährige Sommer-Zugang vom BSV Lendringsen. „Ich bin aber auf einem guten Weg. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Jetzt fehlen vielleicht noch zwei oder drei Kilo.“

Auf einem guten Weg ist auch der SuS Langscheid/Enkhausen. „Wir mussten zehn neue Spieler integrieren. So etwas braucht seine Zeit. Aber wir haben das mittlerweile gut hinbekommen“, sagt Droste, der nach der Partie beim TuS Voßwinkel auf GW Allagen (Heimspiel am 11. Oktober) und die Sportfreunde Birkelbach (Auswärtsspiel am 25. Oktober) trifft. „Wir werden jetzt nicht abheben, aber wir könnten uns bei idealem Ausgang der zwei Spiele erst einmal oben in der Tabelle festsetzen. Dazu gehört natürlich auch immer das nötige Quäntchen Glück“, ergänzt der Coach.

Gemeinsam unter Erzen gestürmt

Bayern-München-Fan Mario Droste und sein Torjäger René Weißbach, der BVB-Anhänger ist, arbeiten nicht das erste Mal zusammen. Das Trainer-Stürmer-Duo war bereits beim TuS Langenholthausen und den Sportfreunden Hüingsen gemeinsam tätig. „Für René freut es mich ganz besonders, dass es jetzt wieder bei ihm so gut läuft“, sagt Droste und Weißbach ergänzt: „Wir haben sogar schon einmal einige Partien als Sturm-Duo bestritten. Damals beim TuS Langenholthausen unter Trainer Michael Erzen.“

Dazu wird es in dieser Saison beim SuS Langscheid/Enkhausen nicht kommen. „Wir wollen es auf jeden Fall nicht hoffen“, sagt der 47-jährige Droste schmunzelnd und ergänzt: „Jeder beim SuS Langscheid/Enkhausen muss auf seiner Position funktionieren, dann werden wir am Ende auch als Kollektiv erfolgreich.“