Landesligist SG Ruhrtal macht’s dem Spitzenreiter schwer

Dortmund. Die Handballer der SG Ruhrtal unterliegen Landesliga-Tabellenführer ASC Dortmund – kommen aber bis zum Schluss für einen Coup in Frage.

Die Handballer der SG Ruhrtal haben knapp die Chance verpasst, beim Spitzenreiter der Landesliga 5 zu punkten. Beim ASC Dortmund bestand bis in die Endphase die Gelegenheit für einen nächsten Coup, denn nach 52 Minuten hieß es 20:20. Erst durch drei Treffer in Serie zum 23:20 (56.) setzten sich die ersatzgeschwächten und deshalb im Angriff nicht sonderlich überzeugenden Bierstädter durch.Die Dortmunder gewannen die Partie mit 25:23 (12:14).

Die SGR hatte zunächst einmal den Schock zu verkraften, dass der in Dortmund lebende und eigentlich diesem „Derby“ entgegenfiebernde Chefcoach Frank Moormann kurzfristig aus privaten Gründen absagte musste. So oblag es Betreuer Matthis Rapude und Markus Basler, die weiterhin ohne Alex Blanke und Henrik Basler agierende Mannschaft optimal einzustimmen. An der Einstellung gab es nichts zu bemängeln. Im Gegenteil, nach ausgeglichenem Start (3:3, 10.) war es die SGR, die mit einem imposanten 4:0-Lauf nach Toren der Halbschützen Lukas Struwe, Aaron Humpert und Kreisläufer Veit Schmidt auf 7:3 davonzogen.

SG Ruhrtal: Weber-Brüder bleiben torlos

Die Gäste versuchten, dieses Polster mit großer Kampfkraft und stabiler Abwehrarbeit zu verteidigen. „Leider hat es beim Umschalten nach vorne gehapert. Uns ist nach Ballgewinnen kein einziges einfaches Tor gelungen. Und auch der aufgebaute Angriff war weitgehend Stückwerk“, schilderte Rapude den Verlauf der zweiten Hälfte.

Anstatt weiter flüssig zu kombinieren, ließen sich die Ruhrtaler immer wieder in Zweikämpfe verwickeln. Sie wurden „festgemacht.“

Entsprechend selten kamen die Außen zum Zuge. Dass die Weber-Brüder torlos blieben, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Außerdem stimmte die Abschlussquote nicht. Das galt vor allem für die Phase, in der die durch Struwe mit 16:14 in Führung gegangene SGR vier Gegentreffer am Stück kassierte und fortan hinterher lief.

Schmidt und der per Siebenmeter erfolgreiche Matthias Storm sorgten zwar für das 18:18. Und auch das 20:18 machten die Gäste durch David Bauerdick und Steffen Röttger wieder wett. Danach aber gelang offensiv kaum noch etwas.

SGR: Biggermann, Wahlers; Humpert (6), Storm (5/2), Struwe (4), Schmidt (3), Bauerdick (2), Röttger (2), M. Weber, Klauke (1), T. Weber, Lehmenkühler, Gräbener.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg