Landesligaspieler wechselt in „Bundesliga des Sauerlandes”

Arnsberg. Vom Landesligisten SV Hüsten 09 zum Bezirksligisten TuS Voßwinkel: Fußballer Andreas Kehayoglou (22) geht diesen Schritt. Die Gründe.

Fußball-Bezirksligist TuS Voßwinkel rüstet seinen Kader weiter auf: Der aktuelle Viertletzte der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes”, hat einen Spieler aus der Landesliga 2 verpflichtet. Andreas Kehayoglou verlässt im Sommer den SV Hüsten 09 und wird dann das Trikot des TuS überstreifen.

Der 22-Jährige gilt als talentierter Linksfuß. Seit dem Sommer 2019 trägt Kehayoglou die Spielkleidung der Hüstener. „Wir freuen uns, dass sich Andy trotz zahlreicher Konkurrenten für Voßwinkel entschieden hat. Er wird uns qualitativ noch mal ein Stück nach vorne bringen und unser Offensivspiel beleben”, sagt Niklas Wenzel, Sportlicher Leiter des TuS Voßwinkel.

Ziel: Mit guten Freunden in Voßwinkel kicken

Auch der Youngster blickt optimistisch auf seinen Vereinswechsel: „Das Konzept vom TuS Voßwinkel hat mich von Anfang an überzeugt. Der Mix aus jungen und erfahrenen Spielern zeigt eine attraktive Mannschaft. Des Weiteren spielen bereits viele meiner Freunde beim TuS. Dies hat mir meine Entscheidung deutlich erleichtert.” Er habe „mega Bock auf die neue Herausforderung. Ich will eine Menge mit der Truppe erreichen”.

Tatsächlich trifft Andreas Kehayoglou in Voßwinkel unter anderem auf seine guten Kumpels Furkan Mutlu und Can Sengöz, die zumeist für die dritte Mannschaft (Kreisliga C Arnsberg) auflaufen. Ein weiterer guter Freund des Zugangs ist Noel Gomes, der fester Bestandteil der ersten Mannschaft unter Coach Marco Grebe ist. Alle zusammen kicken ebenfalls in der Hobbymannschaft „FC Porturgre”.

Beim SV Hüsten 09, der in der Landesliga 2 abstiegsgefährdet ist, kam Andreas Kehayoglou in dieser Saison in den sieben absolvierten Ligaspielen zwei Mal zum Einsatz. Der Abwehrspieler wurde von Trainer Jörg Fischer jeweils als Joker von der Bank gebracht. Im Sommer dann wechselt der 22-Jährige vom Stadion Große Wiese ins Waldstadion. Die Hüstener verlieren derweil nach Torhüter Yannick Matthay (geht zu sofort zum A-Kreisligisten SSV Meschede) den nächsten jungen Spieler.