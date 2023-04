Landesliga: „Das wäre unsportlich und Wettbewerbsverzerrung“

Sauerland. Für Gesprächsstoff sorgt in der Landesliga 2 derzeit der Tabellenletzte Kiersper SC. Ein weiterer Nicht-Antritt hätte Folgen für HSK-Klubs.

Für Gesprächsstoff sorgt in der Fußball-Landesliga 2 derzeit der Tabellenletzte Kiersper SC. Weder am Gründonnerstag noch am Ostermontag trat die Mannschaft zu den angesetzten Meisterschaftsspielen an. Das bedeutet: Ein weiterer Nicht-Antritt des KSC bedeutet die Streichung aller Spiele mit Kiersper Beteiligung aus der Tabelle, das Team stünde dann als erster von vier Absteigern fest. Im Abstiegskampf wären aus HSK-Sicht besonders der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon betroffen.

Der SVB würde wie die SpVg. Olpe und Borussia Dröschede sechs Punkte verlieren. Der Vorsprung auf TSV Weißtal und RW Hünsborn verkleinerte sich wesentlich. Nutznießer wären vor allem RW Lüdenscheid, das beide Spiele verlor, und RW Hünsborn, das einmal keine Punkte gegen Kierspe holte.

Brilon: Das hofft Rehborn

Brilons Trainer Bastian Rehborn hofft daher, dass der KSC die Saison zu Ende spielt.

SV Schmallenberg/Fredeburg- So sieht Enttäuschung aus SV Schmallenberg/Fredeburg- So sieht Enttäuschung aus In der Fußball-Landesliga jubelte der TuS Langenholthausen über einen 4:2-Sieg beim SV Schmallenberg/Fredeburg, der anschließend enttäuscht war. Foto: Falk Blesken

„Wenn die Mannschaft zurückgezogen wird, werden einige Mannschaften, unter anderem auch wir, Probleme haben. Ich hoffe, dass sie wenigstens noch drei Spiele durchhalten. So wie mir bekannt ist, werden nur alle Spiele gestrichen, wenn eine Mannschaft bis zum 30. Spieltag dreimal nicht angetreten ist. Aber beeinflussen können wir das ohnehin nicht. Ich denke, dass Kierspe aufgrund der Ostertage Personalsorgen hatte und die weite Anreise nach Westernkotten gescheut hat“, sagte Rehborn.

Ähnlich sieht Arpes Coach Jens Richter die Lage. „Das wäre schon unsportlich und eine Wettbewerbsverzerrung, aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen und uns auf unsere Spiele konzentrieren. Alles andere liegt nicht in unserer Hand“, sagte er.

Sein Team traf erst einmal auf den KSC (5:0), der derweil ankündigte, die restlichen Spiele bestreiten zu wollen.

